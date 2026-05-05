Představenstvo Oblastní nemocnice Příbram dnes na mimořádném zasedání odvolalo předsedu představenstva Stanislava Holobradu. Novinářům to řekl hejtmančin náměstek Pavel Pavlík. Holobrada, dosavadní ředitel krajské nemocnice, je obviněný v kauze manipulace veřejných zakázek.
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá po zásahu v nemocnici z minulého úterý šest lidí a tři právnické osoby. Hodnota ovlivněných zakázek je podle Úřadu veřejného evropského žalobce (EPPO) 280 milionů Kč. Holobrada ČTK už dříve řekl, že se cítí nevinen.