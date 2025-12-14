VIDEO: Ozval se děsivý křik. Ženu v Praze přepadl násilník ve sdíleném autě

Autor: mav
  12:52aktualizováno  12:52
Policie hledá násilníka, který přepadl ženu, když nastoupila v Kubelíkově ulici na pražském Žižkově do sdíleného automobilu. Těsně před napadením se mu podařilo nenápadně vniknout na zadní sedadlo vozu. Kamery zachytily jeho počínání před činem i po něm, stejně tak ženin hrůzný křik, který se ozval při jejím útěku z vozu.

KRIMI

Událost se stala v neděli 30. listopadu kolem deváté hodiny večer.

„Zatím neznámý pachatel zaútočil na ženu ve chvíli, když si půjčovala sdílené auto. Vozidlo žena otevřela přes aplikaci, začala ho obcházet a fotit přesně tak, jak vyžadují pravidla při půjčování těchto sdílených aut. Pravděpodobně během toho do auta nepozorovaně nastoupil cizí muž a schoval se na zadních sedadlech,“ vylíčil mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Když žena do auta nastoupila, nečekaně na ni zaútočil, chytil ji za hlavu a silným úchopem ji tlačil k opěrce.

„Po krátkém zápase se ženě podařilo z auta vymanit a začala křičet o pomoc. Útočník pak z místa okamžitě odešel. Kamery zachytily, jak si při odchodu svlékl a odhodil prošívanou světle modrou bundu, kterou měl při přepadení na sobě,“ doplnil Daněk.

Ozbrojení lupiči v Praze přepadli byt, obyvatelům vyhrožovali a vzali elektroniku

Na kamerách je vidět i to, jak si před napadením vytipovával další ženy.

Pachatelem je muž sportovní postavy ve věku okolo 40 až 45 let, vysoký asi 185 centimetrů, Má světlé vlasy, bílou pleť a mluví česky. Kromě uvedené bundy měl na sobě i světle modré džínové kalhoty.

V tuto chvíli policité případ vyšetřují jako podezření z trestného činu omezování osobní svobody, nevylučují však jeho překvalifikování. „Jestli podezřelého na záběrech poznáváte, kontaktujte linku 158,“ požádal mluvčí pražské policie.

