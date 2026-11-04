Přestavba domu U Hroznu na muzeum v Mnichově Hradišti má začít příští rok

Mnichovo Hradiště na Mladoboleslavsku plánuje příští rok zahájit přestavbu památkově chráněného domu U Hroznu na Masarykově náměstí na městské muzeum. Radnice v říjnu vybrala dodavatele stavebních prací, zlínskou společnost Pozimos, která nabídla cenu 94,3 milionu korun bez DPH. Celkové náklady na vybudování muzea, turistického informačního centra a expozic město odhaduje na 150 milionů korun. ČTK to za město řekl Martin Weiss.
"Stavba by měla být hotová v roce 2028, protože je to jedna z podmínek dotace na vybudování informačního centra. Samotné muzeum bychom chtěli otevřít ve druhé polovině roku 2029, kdy si město připomene 750 let od první písemné zmínky," řekl Weiss.
Na projekt má město získané dotace a přísliby další podpory v souhrnné výši zhruba 58 milionů korun. Peníze pocházejí z evropských a národních programů, od Středočeského kraje a Nadačního fondu Škoda Auto. Radnice bude podle Weisse usilovat o další dotace.
Výsledky výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce schválila rada města začátkem října. Výběr se podle radnice zdržel přibližně o šest týdnů kvůli dotazům uchazečů souvisejícím s rozsahem a složitostí projektu.
Přestavbou bývalého hotelu vzniknou moderní muzejní expozice a prostory pro kulturní a společenské akce. Do přízemí objektu se vrátí turistické informační centrum. Muzeum, které přibližně 80 let sídlilo na mnichovohradišťském zámku, získá také badatelnu a zázemí pro dočasné výstavy. Přestěhování ze státního zámku má umožnit celoroční provoz, který dosavadní prostory neumožňovaly.
Muzeum se na přesun již připravuje. Podle Weisse nyní pokračuje restaurování vybraných předmětů, digitalizace a katalogizace sbírek. Samotné stěhování by mělo začít pravděpodobně v roce 2028.
Město koupilo budovu bývalého hotelu U Hroznu od soukromého vlastníka v roce 2019. V únoru loňského roku mělo hotovou architektonickou studii a připravovalo projektovou dokumentaci. Už tehdy počítalo se zahájením stavebních prací v roce 2027.