Nehoda se stala krátce před 16:00. „Její příčiny zjišťujeme,“ řekl pražský policejní mluvčí Richard Hrdina.
Hasiči budou muset vozidlo vyprostit. Hasiči už přečerpali pohonné hmoty z vozu a zasypali uniklé provozní kapaliny. „Byly odstraněny nebezpečné kusy zábradlí a technologií. K události jede externí vyprošťovací služba, která bude vozidlo odstraňovat z místa nehody. Komunikace zůstává uzavřena,“ napsali hasiči před 18:30.
Podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče skončil jeden člověk v péči záchranářů.
