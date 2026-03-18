Pavel navštíví Středočeský kraj, prohlédne si FIFA Arénu i Škoda Muzeum

Kristýna Dvouletá, iDNES.cz
  6:32aktualizováno  6:32
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou ve středu a ve čtvrtek zavítají na oficiální návštěvu do středních Čech. Na programu prvního dne má Pavel setkání s primátorem Mladé Boleslavi Jiřím Bouškou nebo hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou. Také si prohlédne mladoboleslavské Škoda Muzeum a navštíví zříceninu hrad Zvířetice.
Procházka Prokopským údolím. Prezident Petr Pavel při dvoudenní návštěvě Prahy,...

foto: ČTK

Prezident Petr Pavel před rozhovorem pro Českou televizi ke třetímu výročí ve...
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou během své návštěvy Prahy zavítali do...
Procházka Prokopským údolím. Prezident Petr Pavel při dvoudenní návštěvě Prahy....
Prezident Petr Pavel na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost na...
10 fotografií

Pavel dvoudenní program zahájí debatou se starosty v Mladé Boleslavi a schůzkou s primátorem města Jiřím Bouškou ( ANO 2011+Volba pro Mladou Boleslav). Zúčastní se také představení fotbalového projektu FIFA Aréna. Informovala o tom odbor komunikace prezidentské kanceláře.

Ve středu poobědvá s hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou (STAN). Po prohlídce zříceniny hradu Zvířetice den zakončí v Nymburce, kde se setká s vedením města a bude debatovat s občany.

Další den v Rakovníku navštíví prapor podpory nasaditelných sil, který poskytuje logistickou podporu armádám NATO. Zbytek čtvrtečního programu se poté zaměří především na zemědělství a péči o krajinu.

Procházka Prokopským údolím. Prezident Petr Pavel při dvoudenní návštěvě Prahy, 17. února 2026.
Prezident Petr Pavel před rozhovorem pro Českou televizi ke třetímu výročí ve funkci
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou během své návštěvy Prahy zavítali do Prokopského údolí, včetně výběhů koní Převalského na Dívčích hradech a pivovaru Prokopák. (18. února 2026)
Procházka Prokopským údolím. Prezident Petr Pavel při dvoudenní návštěvě Prahy. (17. února 2026)
10 fotografií

Na programu má prezident prohlídku ekologického projektu Netovická stráň na okraji Slaného, oběd se zemědělci nebo návštěvu České zahradnické akademie v Mělníku.

Pavel naposledy oficiálně navštívil Středočeský kraj na začátku března 2024. Tehdy se podíval například do sklárny Kavalierglass, debatoval se žáky základní školy ve Psárech a prošel se po Kersku. Program navazuje na oficiální návštěvu Prahy, kterou prezident podnikl před měsícem.

Pavel navštíví Středočeský kraj, prohlédne si FIFA Arénu i Škoda Muzeum

Procházka Prokopským údolím. Prezident Petr Pavel při dvoudenní návštěvě Prahy,...

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou ve středu a ve čtvrtek zavítají na oficiální návštěvu do středních Čech. Na programu prvního dne má Pavel setkání s primátorem Mladé Boleslavi Jiřím Bouškou nebo...

18. března 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

