Pavla v Prokopském údolí vítali koně Převalského, kolemjdoucího pozval na pivo

Autor: linh, Anna Kristová, ČTK
  18:22
Prezident Petr Pavel odpoledne zakončil dvoudenní návštěvu Prahy šestikilometrovou vycházkou Prokopským údolím až do pivovaru. Tam se setkal se svojí manželkou Evou, s níž si společně připili. Cestou Pavel promluvil s místními i náhodným kolemjdoucím, kterého pozval na pivo. Hlava státu se dnes vyjádřila také k drogové problematice v hlavním městě a podpořila vznik dětského hospice.
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou během své návštěvy Prahy zavítali do...

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou během své návštěvy Prahy zavítali do Prokopského údolí, včetně výběhů koní Převalského na Dívčích hradech a pivovaru Prokopák. (18. února 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

67 fotografií

Prezident odpoledne v Prokopském údolí zakončil dvoudenní návštěvu Prahy. Se svým doprovodem prošel šestikilometrovou bahnitou trasu, která vedla okolo výběhu koní Převalského na Dívčích hradech. Vycházku ve svižném tempu zakončil v pivovaru Prokopák. Tam už na něj čekala jeho žena Eva.

Cestou Pavel potkal několik lidí, nezůstalo ale jen u společného focení či pozdravu. Jednoho z kolemjdoucích dokonce pozval na pivo.

Muž později řekl, že šlo o shodu náhod. „Šel jsem na procházku. Že tu bude pan prezident jsem nevěděl. Jsem bývalý voják,“ vysvětlil.

Olympiáda v Česku by nyní neměla smysl, vymezil se Pavel vůči Šťastného úvaze

Na vycházku s prezidentem šla také reportérka iDNES.cz. Když se skupina v čele s Petrem Pavlem objevila před výběhem koní, zvířata ho přišla přivítat. Jako by tušila, o jak vzácnou návštěvu jde, popsala reportérka z místa.

Pavel si do přírody oblékl džíny, košili a koženou bundu. Na začátku procházky mírně sněžilo. V průběhu se ale obloha vyjasnila a skupině na cestu svítilo slunce.

Během dne se Pavel při návštěvě hlavního města zaměřil na oblast Prahy 5. Ráno debatoval na radnici městské části o drogové problematice. Později se vydal do komunitního centra Buďánka v Košířích.

Prezident s manželkou pak zamířili na prohlídku nedaleké usedlosti Cibulka. Tu Nadace rodiny Vlčkových rekonstruuje na dětský hospic, což hlava státu ocenila. „Každá civilizovaná společnost se vyznačuje tím, že je schopna se postarat o své slabší a nemocné,“ komentoval snahu rodiny.

Místo mnoha kontaktních míst pro narkomany radši mobilní kontejnery, radí Pavel

Už v úterý Pavel v Praze debatoval s občany, primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS) i žáky základní školy v Letňanech. Vydal se i na prohlídku nového nádraží v Bubnech.

Prezident do regionů vyjíždí pravidelně. Naposledy se vydal do Olomouckého kraje. Dvakrát už byl také v Karlovarském, Královéhradeckém či Libereckém kraji. Ve všech 14 regionech byl už minimálně jednou. Momentálně pokračuje ve druhém kole návštěv.

17. února 2026

