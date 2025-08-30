„Moje první jízda byla asi v deseti letech na mopedu Stadion. Byl tak vyšeptaný, že se muselo šlapat občas i po rovině,“ řekl prezident. Z peněz za první brigádu si pak koupil Jawu 350. V současné době má motorek několik, kromě BMW také starou Jawu 350 zvanou Konopnice.
„A teď po třech letech úmorné práce mi jeden kolega zrenovoval Yamahu GP 750 s kardanem, s hranatým světlometem z roku 1982. Už jsem si na ní objel kousíček (na autodromu) v Sosnové a jsem nadšený a těším se, kdy ji vytáhnu pořádně do provozu,“ popsal prezident.
Přestože musí mít při vyjížďkách ochranku, čas na motorku si najde. „Nezdím o nic míň, než jsem jezdíval předtím. Dejme tomu 10 až 12 tisíc (kilometrů) za rok udělám i dnes,“ řekl. Vzpomněl i na svou první jízdu na stroji Harley-Davidson, který si půjčil v půjčovně kolem roku 2000 při návštěvě ve Spojených státech.
Návštěvníkům také prozradil, že příznivcem těchto amerických strojů, a dokonce prezidentem jeho tamního klubu je mongolský prezident Uchnágín Chürelsüch. Při jeho návštěvě v Česku si dohodli i vyjížďku. „Říkal mi, že až přijedu na návštěvu, takže se musíme projet. Já jsem mu říkal, že projet se na Harleyi by bylo fajn, ale že bych ještě víc uvítal, kdybychom si vzali nějaký lehčí enduro a vyrazili do stepí,“ popsal při dotazu na motorkářské sny, které by si chtěl splnit.
Avizoval také, že pro manželčin nadační fond věnuje do říjnové dražby svou motorku BMW GS, kterou používal v kampani.
Motorkáři na Harleyích měli při sobotní spanilé jíždě kromě typických kožených či džínových vest a bund na sobě často i flanelové košile. Právě tento kus oblečení byl v prezidentské kampani Pavlovým symbolem a na sebe si vzal typickou červenočernou košili i v sobotu, když usedl na půjčený motocykl Harley v čele skupiny. Pavlová jela na stroji jiné značky.
„Ona tvrdí, že byla vždycky motorkářka, protože před spoustou let jezdila na Pionýru, a já jsem jí to nevyvracel,“ řekl prezident. První dáma si podle něj ale nedávno udělala kurz na polygonu, aby si ježdění na motorce oživila. Těší se, že teď budou jezdit i spolu. „Když se mnou někdy vyrazí i na nějaký tří a vícetisícový výlet, tak to bude vrchol mého motorkářského snažení, pokud jde o mojí ženu,“ dodal.
Mezi účastníky jízdy převažovaly podle registračních značek stroje z Česka, časté byly ale také německé. Účastníci dorazili i z Polska či ze Slovenska. Zhruba po hodinové jízdě přes magistrálu, Nuselský most a podél Vltavy se motorkáři vrátili zpět na Výstaviště, kde si nablýskané stroje mohli prohlížet návštěvníci festivalu.
Prezident se svezl i vozem NASCAR
Dvoudenní festival Prague Harley Days jim nabízí také přehlídku nových motorek zaměřenou na řadu H-D Softail, stroje ze současné produkce americké značky nebo soutěž přestaveb a přehlídku amerických aut. K vidění bude exhibice freestyle motocrossu, stánky armády nebo policie včetně policejního vozu Ferarri. V pátek večer byl součástí programu souboj revivalových kapel AC/DC, v sobotu bude hlavní hudební hvězdou Marpo.
Prezident je svým vztahem k rychlým strojům známý. V pátek se na autodromu v Mostě svezl závodním vozem NASCAR, v červenci dorazil mezi návštěvníky brněnského MotoGP, v květnu byl spolu se stovkou motorkářů v České Lípě u odhalení skleněné plastiky legendárního českého motocyklového závodníka Václava Vondřicha. Připomněli si 120. výročí Vondřichova vítězství v neoficiálním motocyklovém mistrovství světa ve francouzském Douranu. Eva Pavlová jezdila letos v červnu na stejném stroji, který v sobotu vzala na jízdu Prahou, na autodromu v Mostě.
Na motorce tráví prezident často i dovolenou, jeho koníček mu ale přinesl také komplikace. Loni v květnu se při jízdě na motorce na uzavřeném sportovním okruhu lehce zranil a byl poté krátce na pozorování v Ústřední vojenské nemocnici. Předloni v létě se na veřejnosti objevil videozáznam, na němž jel Pavel na motorce bez helmy. Prezident se posléze omluvil a oznámil, že věnuje peníze na pomoc motocyklistům, kteří cizí vinou skončili na vozíčku.