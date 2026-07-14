Prezident s mladými poslanci diskutoval mj. o motivaci ke vstupu do politiky

Mladí poslanci, zástupci mládežnických organizací parlamentních stran, starostky, starostové i představitelé různých think-tanků dnes patřili mezi přibližně 60 lidí, s nimiž se v Lánech na Kladensku setkal prezident Petr Pavel. Diskutoval s nimi například o motivaci ke vstupu do politiky, způsobech, jak se prosadit, o tom, jak komunikovat, mluvili také o tématech, kterým se věnují.
"Já mám za to, že právě v kultivované komunikaci je cesta vpřed, ne v tom, že budeme hledat nejlepší způsoby, jak jeden druhého urazit, ponížit, případně nějakým způsobem dehonestovat," řekl dnes při zahájení Pavel.
Mladí politici mají podle něj mnoho ideálů, ambicí, nápadů, kterým je třeba dopřát sluchu. Pozvání přijali zástupci všech parlamentních stran. "A bez ohledu na názorové nesouhlasy jsou schopni tady sdílet své pohledy na svět a kultivovaně naslouchat jeden druhému, přemýšlet o tom, co kdo říká. Myslím si, že to je atmosféra, kterou bychom mohli postupně přenášet do celé naší politické kultury," dodal prezident.
Do Lán dostali pozvání všichni poslanci do 35 let. "Já se tu rád neformálně potkám s ostatními kolegy ze Sněmovny, ale i s dalšími mladými. Jsou tady i ty think-tanky, takže za mě super," řekl ČTK poslanec František Bureš (ANO). Uvedl, že i jako mladý politik, ať už v komunální politice nebo na nejvyšší úrovni, dostal podporu a necítil se upozaďován.
Pirátská poslankyně Kateřina Stojanová dnes jako jedno z témat zmínila i projekt Mladá vláda, což je nová platforma mladých političek a politiků, kteří chtějí aktivně přinášet řešení problémů své generace. "Myslím, že co se týče oslovování mladých, tak je důležité je oslovovat jejich kanály, což v momentální situaci jsou sociální sítě. Ale tam je samozřejmě kámen úrazu nesklouznout do přílišného zjednodušování, protože bohužel ty algoritmy, s pomocí nichž sociální sítě fungují, preferují obsah, který je nějakým způsobem alarmující, zlý a znepokojující a napomáhají poštvávat. Takže i to je důležité, vyhladit tady ty střety," uvedla poslankyně Katerina Demetrashvili (Piráti).
Pavel dnes také řekl, že jakmile se člověk dostane do pozice, která je více viditelná, stává se tak trochu veřejným majetkem, úhel pohledu na něj se mnohdy výrazně změní a ne každý si s tím dokáže poradit. "Chci vám moc poděkovat za tu odvahu, ale taky mnohdy odhodlání jít do veřejného života, dělat to, co vám dává smysl, a pokud možno ve prospěch těch druhých, protože není to vždycky jednoduché," dodal prezident.
Prezident v uplynulých letech v Lánech uspořádal obdobná setkání, a to nejen s mladými politiky, ale například s mladými aktivními lidmi z celé ČR, se zástupci inovativních firem nebo s aktivními lidmi ze sociálně znevýhodněných regionů.