Muž sjížděl z dálnice a narazil do zaparkovaného kamionu. Spolujezdec zemřel

Autor: ČTK, iDNES.cz
  14:42aktualizováno  14:42
Při havárii u sjezdu z D1 na čerpací stanici u Střechova nad Sázavou na Benešovsku zemřel v sobotu večer spolujezdec z osobního auta. Řidič je těžce zraněný, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Vůz havaroval kolem 20:45, sjížděl z dálnice ve směru na Brno na 52. kilometru.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Auto, které narazilo do zaparkovaného nákladního vozidla, řídil muž narozený v roce 1980 a jeho spolujezdec byl narozený v roce 2005. „Spolujezdec na místě zemřel,“ uvedla mluvčí. Řidiče s těžkým zraněním přepravil do nemocnice vrtulník.

V nákladním vozu byl řidič, při nehodě se nezranil. Policisté vyšetřují veškeré okolnosti nehody, u zemřelého byla nařízena soudní pitva.

