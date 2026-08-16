Při nehodách u Zvole a Sedlčan dnes zemřeli dva lidé,oba vozy narazily do stromu

Při havárii osobního auta nedaleko obce Zvole u Prahy zemřel dnes časně ráno spolujezdec. Auto narazilo do stromu. Řidič byl s těžkým zraněním letecky transportován do jedné z pražských nemocnic. Další tragická nehoda se stala dnes i u Sedlčan na Příbramsku, kde auto rovněž narazilo do stromu, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová.
Nehoda u Zvole byla hlášená hodinu po půlnoci. "Ve voze cestovali dva muži narození v roce 2007. Řidič vozidla z přesně nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci a bokem narazil do stromu," řekla Richterová. Policie si podle ní vyžádala u řidiče odběr biologického materiálu. Okolnosti a příčiny nehody vyšetřují kriminalisté, u zemřelého nařídili soudní pitvu.
Nehoda u Sedlčan byla oznámena před 09:00 projíždějícím řidičem. "Viděl havarované osobní vozidlo rovněž do stromu," řekla mluvčí. Policisté ve voze našli muže už bez známek života, nařídili soudní pitvu a nehodu vyšetřují.