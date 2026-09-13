Při nehodě dodávky na Benešovsku se zranilo šest lidí, řidič pil alkohol

U Veliše na Benešovsku dnes odpoledne narazila dodávka do stromu. Všech šest cestujících utrpělo zranění, z toho čtyři byli zraněni těžce. Řidič podle dechové zkoušky pil před jízdou alkohol, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová.
Nehoda se stala po 13:00, zasahovaly u ní tři záchranářské vrtulníky. Čtyři lidé byli podle Richterové po nehodě v bezvědomí. Tři pacienty záchranáři přepravili letecky do nemocnic, jednoho odvezla sanitka a řidič s dalším spolujezdcem vyvázli z nehody s lehkým zraněním. "Protože tam bylo více osob, tak záchranáři po 13:00 vyhlásili první stupeň traumatologického plánu a ukončili ho v 15:15," uvedla mluvčí.
Řidič měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol. Policisté mu naměřili nejdříve 1,4, poté 1,5 a nakonec 1,8 promile. Příčinu a okolnosti nehody vyšetřují.