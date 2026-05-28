Při požáru bytu ve S. Kolíně se čtyři lidé nadýchali, předběžná škoda 2,5 mil.Kč

Ve Starém Kolíně dnes brzy ráno hořelo v jednom z bytů v bytovém domě, hasiči evakuovali sedm lidí, jednoho člověka zachránili. Dvě děti a dva dospělé, kteří se nadýchali kouře, záchranáři převezli do kolínské nemocnice. Škoda byla předběžně vyčíslena na 2,5 milionu korun, příčina požáru je v šetření, řekla ČTK mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Požár v domě s šesti byty byl nahlášen ve 03:37. "Chodba byla zakouřená, lidé nemohli ven," řekla mluvčí. Krátce před 04:00 dostali hasiči požár pod kontrolu, zlikvidovaný byl v 05:40. "Ještě probíhá došetřování," dodala mluvčí.
Záchranáři vyhlásili před 04:00 traumaplán, podle prvotních informací mělo být na místě 20 lidí. "V péči jsme měli nakonec šest lidí, z toho čtyři se nadýchali - dva dospělí a dvě děti jsme vezli do kolínské nemocnice. V 5:15 byl traumaplán ukončen," řekla ČTK mluvčí záchranné služby Monika Nováková.