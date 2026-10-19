Při rekonstrukci náměstí v Nymburce se odkryly zřejmě pozůstatky kostnice

Při rekonstrukci Kostelního náměstí v Nymburce se odkryly pozůstatky zdí, které by podle historika a městského zastupitele Pavla Fojtíka (Starostové s Nymburskými demokraty) mohly patřit někdejší kostnici. Stavba, jejíž existenci dosud dokládaly pouze archivní prameny, mohla být dlouhá zhruba 12 metrů. Ve výkopech se objevily také lidské kosti a pozůstatky hřbitovní zdi. Na nálezy a podle něj nedostatečný archeologický výzkum upozornil Fojtík na facebooku.
Podle města se práce uskutečňují pod odborným dohledem. Identifikace kostnice zatím není potvrzena, odpověděla dnes na dotaz ČTK mluvčí nymburské radnice Marta Svobodová.
"Z archivních pramenů jsme věděli, že se v prostoru bývalého hřbitova nacházela kostnice, ale dosud jsme nevěděli, kde přesně stála. Teď se ji podařilo částečně objevit. Překvapilo nás, že jde o poměrně rozsáhlou stavbu, dlouhou zhruba 12 metrů," řekl ČTK Fojtík. Podle něj je v místě také asi deseticentimetrová vrstva spálených kostí.
"V průběhu výkopových prací byly odkryty pozůstatky zdí, které jsou v současnosti geodeticky zaměřovány a jejichž charakter a význam se vyhodnocují. V tuto chvíli proto nelze jednoznačně potvrdit, že se jedná o pozůstatky historické kostnice," řekla Svobodová. Lokalita podle ní byla archeologicky zkoumána již v minulosti. Nálezy se podle města dokumentují v souladu s předpisy.
Fojtík přesto považuje rozsah výzkumu za nedostatečný. "Postupovalo by se mnohem pečlivěji, jednotlivé vrstvy by se postupně odkrývaly a dokumentovaly. Nyní se ale zemina odstraňuje bagrem, a cenné informace tak už teď nenávratně mizí," řekl. Podle něj mohly odkryté lidské ostatky pocházet z období od 13. do 18. století, kdy se v okolí kostela pohřbívalo.
Spor se týká také hlubších výkopů kvůli opravám inženýrských sítí. Podle Fojtíka se s nimi původně nepočítalo. Radnice však uvedla, že práce na sítích plánovala od počátku a archeologický dohled je zajištěn pro celé staveniště.
Rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic v historickém centru města za přibližně 25 milionů korun začala letos na podzim a dokončena má být v roce 2027. Zda archeologické nálezy ovlivní její cenu nebo harmonogram, zatím není jasné.