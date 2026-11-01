Při sobotní nehodě u Jankova na Benešovsku zemřel řidič osobního auta

Při sobotní nehodě osobního auta u Jankova na Benešovsku zemřel řidič, dvě spolucestující utrpěly lehká zranění. Auto havarovalo do příkopu, řidič utrpěl zranění neslučitelná se životem a zemřel na místě. ČTK to dnes řekla policejní mluvčí Kateřina Sejková.
Nehoda byla hlášená v sobotu kolem 09:45. Ve vozidle cestovali tři lidé. "Řidič utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl. Dvě ženy, které s ním cestovaly, utrpěly lehká zranění," řekla Sejková. Příčinu a okolnosti nehody policisté zjišťují.