Při střetu s vlakem na Kladensku zemřel člověk

Při střetu s osobním vlakem u Velkého Přítočna na Kladensku dnes ráno zemřel člověk, jeho totožnost policie zatím nezná. Provoz na železniční trati mezi Kladnem a Unhoští je zastaven, cestující mohou využít náhradní autobusovou dopravu. Ve vlaku nebyli žádní cestující, řekla ČTK policejní mluvčí Kateřina Sejková.
Nehoda byla policii oznámena ve 04:39. "Došlo ke střetu osobního vlaku s dosud neztotožněnou osobou, která utrpěla zranění neslučitelná se životem. Byla nařízena soudní pitva," uvedla Sejková.
Podle informací na webu Českých drah se předpokládá obnovení provozu v 08:00.