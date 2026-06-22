Příbram a Říčany odstraňují škody po víkendových bouřkách

Příbram, Říčany u Prahy i některá další města ve středních Čechách pokračují v odstraňování škod po víkendových bouřkách. V Příbrami pracovníci vysoušejí budovy, zjišťují, které objekty a komunikace je třeba opravit, a likvidují popadané větve a poškozené stromy. Některé ulice nebo oblasti zůstávají uzavřené. V Říčanech dnes krizový štáb města naplánoval opatření, která by měla v budoucnu následky bleskových povodní zmírnit. Vyplynulo to z informací od městských úřadů.
Příbram podle mluvčí Evy Švehlové stále vyčísluje škody, které sobotní a nedělní bouřky s vysokým množstvím srážek způsobily. Ve městě je nadále omezený průjezd a průchod některými ulicemi. V Zahradnické ulici dělníci nově dláždí chodník, v Nádražní ulici je potřeba zajistit utržený svah a v ulici Československé armády je kvůli podemletí a sesuvu uzavřený chodník a částečně omezený provoz na komunikaci. Hlášeny jsou závady také z příbramského bazénu, kde voda poškodila zařízení strojovny, nebo z čistírny odpadních vod.
"Příbram si o víkendu zažila opravdu vydatné přívaly vody, kdy v souhrnu za oba dny spadlo přes 100 litrů vody na metr čtvereční, což se dost výrazně podepsalo na škodách, které v současné době počítáme," uvedl starosta Jan Konvalinka (za ANO). Úhrn víkendových srážek tvořil zhruba šestinu úhrnu srážek za celý loňský rok, což je podle starosty množství vody, které kanalizační systém není schopný pojmout.
Říčany si podle starosty Davida Michaličky (Klidné město) stanovily oblasti, kde je potřeba provést opatření ke zmírnění následků vydatných srážek. Cílem je, aby se voda při podobných extrémních situacích vylila tam, kde to nevadí a kde se postupně vsákne. Opatření v podobě zvýšeného prahu jsou naplánovaná poblíž koupaliště Jureček, úpravy se chystají i v Haškově ulici, Pacově, u tenisové akademie Karolíny Plíškové a jinde.
Ve Středočeském kraji měli hasiči v sobotu i neděli stovky výjezdů, ačkoli běžně se počet výjezdů za den pohybuje podle mluvčího krajských hasičů Jana Sýkory kolem 60 až 70. Třeba v neděli odpoledne kvůli bouřkám vyjížděli k desítkám spadlých stromů, které způsobily mimo jiné i přerušení provozu na železnici v úseku mezi Lochovicemi a Příbramí. Jízdu po dálnici D4 na 41. kilometru u Příbrami zase zkomplikovalo v obou směrech větší množství vody z polí, která ale nakonec samovolně odtekla. V Příbrami v sobotu museli hasiči zachraňovat dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Dostali se k nim na člunu.