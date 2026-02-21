Příbram hledá firmu, která postaví nový bazén. Nahradí zastaralý akvapark

Marek Kočovský
  12:02aktualizováno  12:02
Vedení Příbrami zahájilo zadávací řízení na výběr dodavatele nového akvaparku. Projekt chtělo město realizovat již před lety pod vedením bývalého starosty Jindřicha Vařeky (ANO). Na tehdejší poměry se však zdál příliš drahý.

Pod střechou i venku. Návštěvníci příbramského akvaparku v budoucnu nepřijdou o venkovní koupaliště, i když na jeho místě má stát nový plavecký bazén. Bude součástí moderního areálu, kde najdou také wellness, dětské brouzdaliště či občerstvení v podobě kavárny. | foto: Město Příbram

Definitivní tečku za smělými plány tehdy udělal příchod covidové pandemie. Původně navrženou přestavbu stávajícího akvaparku město posléze vyměnilo za úvahy o novostavbě.

Spolu s připravovanou rekonstrukcí čistírny odpadních vod půjde o nejnákladnější projekt v porevoluční historii města. Investice za stovky milionů korun, v odhadu jde včetně dokumentace o zhruba 360 milionů, má za cíl postavit nový plavecký bazén. Nahradí stávající akvapark, který je technologicky na hraně životnosti. Město se jej nicméně dílčími opravami snaží udržet v chodu až do otevření nového.

„Jsem spokojený se zázemím sauny, ale bazén už je dávno za zenitem. Když to srovnám s Hořovicemi, je to tam menší, ale moderní. Nebo když jsem byl se ženou a vnoučaty v Prachaticích, to se vůbec nedá srovnat. No co, už jsme to tady dávno mohli mít lepší,“ říká třiašedesátiletý Miloslav Novák, který příbramský akvapark dobře zná, protože jej po léta navštěvuje v průměru třikrát týdně.

Pandemie zastavila v Příbrami stavební projekty, chybějí i pracovní místa

Jeho slova tak nějak shrnují situaci v třicetitisícovém městě, které se vždy pyšnilo dobrým sportovním zázemím. Příkladem mohou být například s akvaparkem sousedící dvě kryté ledové plochy či víceúčelová hala, která je zázemím zejména pro mužský volejbalový tým. Důstojnější podmínky pro plavce, ať už profesionální, či amatérské, byly doposud hlavně předmětem debat a plánování.

„Dlouhé měsíce příprav jsou u konce a my nyní můžeme začít další etapu, kterou je výběr dodavatele,“ potvrdil příbramský místostarosta Miroslav Peterka (ODS). Projekt zpracoval Atelier 99 a při tvorbě podkladů se odborníci scházeli se zástupci radnice, Plaveckého klubu Příbram i Sportovních zařízení města, která budou bazén provozovat.

To není výtvarné dílo, ale autodráha. V Příbrami kritizují instalaci za statisíce

Namísto kdysi plánované rekonstrukce nynějšího akvaparku má vzniknout nový bazénový komplex v místě, kde je venkovního bazén. Plánovaný areál nicméně také počítá s možností koupání pod širým nebem. Podle města půjde o moderní areál, který bude splňovat i ekologické nároky. Například má mít travnatou střechu a chybět nebudou ani solární panely.

„Zpracovaný projekt počítá s krytým bazénem s osmi plaveckými drahami, wellness zónou, ochozem pro diváky a účastníky plaveckých závodů, dětským bazénem, kavárnou, ale také s vybudováním nového venkovního bazénu,“ představil podobu budoucího sportoviště Peterka.

V projektu se počítá také s úpravou původního parkoviště a možným navýšením počtu stání pro auta. Přesné datum zahájení stavby ale zatím neexistuje. Do budování bazénu se v Příbrami pustí po výběru dodavatele a zisku stavebního povolení.

Poděbrady chystají referendum

Nové plavecké dráhy v kraji neřeší pouze pod Svatou Horou. Za necelý měsíc se k možné stavbě plavečáku vyjádří v referendu obyvatelé Poděbrad. Plebiscit se uskuteční v sobotu 14. března.

Pokud by převážil souhlas voličů s projektem, mohli by se v následujících letech dočkat komplexu se dvěma bazénovými halami. V první by měl být 25 metrů dlouhý bazén se šesti drahami, parní kabinou a vířivkami. V druhém prostoru je plánován multifunkční bazén a brouzdaliště.

Novinka by mohla najednou pojmout až 220 lidí, ovšem podle předpokladů by se jich měla uvnitř pohybovat zhruba polovina. Stejně jako v Příbrami je centrem pozornosti cena. Vedení Poděbrad odhaduje náklady na 350 milionů korun.

Proti výstavbě se zvedl rovněž odpor reprezentovaný peticí. Ta upozorňuje nejen na vysoké náklady, ale třeba i na nevhodné umístění u železniční trati. V posledně jmenovaném bodě je si zvažovaný bazén shodou okolností s příbramským areálem podobný.

