Příbram chce postavit nový sběrný dvůr, který by doplnil ten dosavadní

Příbram chce postavit nový sběrný dvůr, který by doplnil nynější areál u čistírny odpadních vod. Nové zařízení by mělo vzniknout v osídlené oblasti, aby odkládání velkoobjemového odpadu bylo pro obyvatele města jednodušší, uvedl dnes starosta Jan Konvalinka (za ANO).
V Příbrami funguje sběrný dvůr spolu s kompostárnou v průmyslové části. Jeho kapacita je podle starosty dostatečná, problém je ale s jeho umístěním na okraji města.
"Dost často se nám stává, že lidé velkoobjemový odpad - kanape, koberec - raději vyhodí někde u popelnic, než aby ho naložili do auta a odvezli pár kilometrů do sběrného dvora. Proto chceme jít cestou zřízení menšího lokálního sběrného dvora, abychom jim tohle usnadnili," řekl Konvalinka.
Nové zařízení by mohlo vzniknout například na sídlišti. Město původně uvažovalo o jeho výstavbě na pozemcích nedaleko nynějšího sběrného dvora, záměr se ale dostal do střetu s územním plánem. "Budeme hledat jinou variantu," dodal starosta.
Sběrný dvůr poblíž čističky město vybudovalo v roce 2015. Nahradil předchozí zařízení v ulici Generála R. Tesaříka, které nestačilo svou kapacitou. Nový sběrný dvůr měl zlepšit nakládání s odpady a přispět k tomu, že se zvýší podíl recyklovatelného odpadu.