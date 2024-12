Kudy na zámek nebo na jahody? Mezi Příbramí a Lety jsou okružní křižovatky

Cestou od Prahy na jih je třeba trochu zpozornět už na úrovni Příbrami, tedy za – většině pendlujících mezi tímto okresním městem a metropolí – dobře známou mimoúrovňovou křižovatkou Skalka.

Od místa označovaného jako Exit 41 se po posledním zprovozněném úseku D4 před její nynější dostavbou rychle ocitnou u dalšího sjezdu z autostrády na 45. kilometru. Právě tady začíná nová dálniční trasa, kterou v uplynulých třech a půl letech stavělo konsorcium firem pod společným názvem Via Salis.

Exit 45 je druhým možným sjezdem na Příbram, pokud by někdo přejel zmiňovanou Skalku. K městu zbývá po opuštění D4 projet prostor mezi někdejšími uranovými šachtami a obec Háje. Tuto variantu lze doporučit všem, kteří plánují návštěvu proslulého mariánského poutního místa Svatá Hora. Přijedou totiž přímo k záchytnému parkovišti a nemusí složitě kličkovat příbramskými ulicemi.

Na 45. kilometru se můžete vydat i na východ, tedy opačným směrem. Přes most nad dálnicí se dostanete na silnici II/118 a po ní pak přes Zduchovice pojedete do Kamýka nad Vltavou a dál na Krásnou Horu a Petrovice.

Přes dva kruháky na přehradu

Co řidiči uvidí na nové dálnici Poblíž exitu 45 Háje stojí deset včelích úlů. Další by měly časem ještě přibýt.

Za exitem 49 ve směru od Prahy vede D4 mezi skalami, které museli silničáři odstřílet. Nad dálnicí se tu navíc klene zajímavé obloukové přemostění ze sypaného kamene.

Poblíž exitu 63 Lety sídlí mozkové centrum dálnice s dispečinkem řízení provozu. Dopravu odtamtud budou sledovat 24 hodin denně.

U Krsic mohou řidiči využít moderní odpočívky se zázemím restaurace a wi-fi zdarma. Součástí je čerpací stanice.

Následuje v pořadí třetí alternativa příjezdu k Příbrami neboli Exit 49. Dá se konstatovat, že v případě tohoto sjezdu se pro řidiče příliš nezměnilo. Kromě poměrně rychlého příjezdu po silnici I/66 k příbramské obchodní zóně Brodská je možné odbočit v táhlém kopci pod Slivicí na Tochovice a pokračovat až do Březnice, kde je vítaným cílem tamní renesanční zámek.

Mnohem větší oříšek čeká na řidiče přibližně pět kilometrů dál jižním směrem. Jde o zcela nově vytvořené křížení s označením Exit 54. V obou směrech po sjezdu z dálnice přijedou k okružní křižovatce.

Pokud se budeme dál držet směru Praha–Písek, lze z první kruhové křižovatky odbočit prvním výjezdem na Těchařovice, druhým buď najet na původní Strakonickou a pokračovat do Chraštic, anebo přejet dálnici po nadjezdu a na druhém kruhovém objezdu zvolit další z nabízených možností. Jednak podél trasy nové D4 do Zbenic, nebo se vydat přes Bohostice strmým klesáním k Solenicím a dále až na vrchol hráze orlické vodní nádrže a také do kempů na přehradě.

Ti, kteří netouží po rekreaci na oblíbeném jezeře, ale chtějí si prohlédnout stejnojmenný zámek, se po nové čtyřce projedou až na hranici Středočeského a Jihočeského kraje. Jde o lokalitu, která se při dostavbě autostrády proměnila k nepoznání. Tatam je nebezpečná křižovatka Lety, namísto ní je tu nyní Exit 63.

Cestou k zámku Orlík je třeba po odbočení ze čtyřky znovu překonat dva kruhové objezdy. Nejprve přes první přejet na druhou stranu dálnice a z následujícího se vydat druhým výjezdem dál na Lety. I na opačnou stranu vede cesta k historické památce. Přes Mirovice po silnici I/19 na zámek do Březnice.