Příbram vstoupí do příštího roku s rozpočtovým provizoriem. Důvodem je změna ve vedení města. Nové vedení radnice zvolené po komunálních volbách jedná s odbory a příspěvkovými organizacemi o jejich požadavcích. Řádný rozpočet by měli zastupitelé schvalovat nejdříve příští rok v únoru. Chod města ani příspěvkových organizací se tím neohrozí, řekl dnes novinářům místostarosta Marek Školoud (Spojenci). Za největší projekt, který město čeká v příštím roce, považuje rekonstrukci čistírny odpadních vod.
V Příbrami se po říjnových volbách dohodli na koalici Spojenci, Příbram zdola, Šance pro Příbram-Naše Česko a Příbramáci pro Příbram. V zastupitelstvu mají těsnou většinu 13 z 25 křesel. Vítězné ANO i ODS, které ve městě dosud vládly, skončily spolu s SPD v opozici.
Starostka Markéta Škodová (Spojenci) uvedla, že nové vedení města žádný celkový návrh rozpočtu na příští rok nedostalo. Podle Školouda není přijetí rozpočtového provizoria nic neobvyklého. V minulosti město provizorium uplatnilo například na začátku let 2019 a 2023.
Školoud podotkl, že rozpočet je živý organismus, který se tvoří během celého roku. "My jsme po volbách do toho rozjetého vlaku, myšleno rozpočtu, naskočili tak, že jsou tady podané nějaké jednotlivé rozpočty odborů, příspěvkových organizací a my jsme teď ve fázi, kdy se s jednotlivými odbory a příspěvkovými organizacemi scházíme a řešíme jejich požadavky," uvedl Školoud. Schválit rozpočet v prosinci nebo v lednu proto nevidí jako reálné.
Rozpočtové provizorium v praxi znamená, že je pozastaveno uzavírání nových smluv na pořízení investičního majetku. Město neplatí investice s výjimkou smluvně podložených akcí, které pokračují z minulosti. Provozní výdaje jsou hrazeny tak, aby byl zajištěn základní chod městského úřadu. V době platnosti tohoto opatření mají odbory a městské organizace k dispozici dvanáctinu prostředků, s nimiž hospodařily v předchozím roce.
Největším projektem v příštím roce bude podle nového vedení města rekonstrukce čistírny odpadních vod. Přestavba má zvýšit její kapacitu. Měla by pak vystačit pro 65.000 obyvatel, nyní je to asi 40.000. Současné zařízení je na hraně kapacity. "To je projekt, který bude stát několik stovek milionů korun. Jako město budeme hledat finanční prostředky, z čeho to zaplatíme. Určitě nás nemine nějaký úvěr," dodal Školoud.
Příbram má na letošní rok schválený rozpočet s očekávanými příjmy 1,456 miliardy korun a výdaji 1,603 miliardy. Schodek téměř 147 milionů korun by měla pokrýt zapojením přebytků z minulých let.