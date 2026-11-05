Příbram obnoví a rozšíří parkoviště v Orlově pro návštěvníky CHKO Brdy

Příbram obnoví a rozšíří parkoviště v místní části Orlov, které slouží návštěvníkům chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy. Dosavadní parkovací plocha se štěrkovým povrchem je nevyhovující. Dělníci ji zpevní a odvodní, součástí projektu je i výstavba dřevěného altánu a osazení mobiliáře a kompostovacích toalet. Kapacita parkoviště má být 31 míst, předpokládané náklady jsou 11,5 milionu korun bez DPH. Práce jsou naplánovány na příští rok, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Eva Švehlová.
Na parkoviště pod vrchem Třemošná stéká z lesa dešťová voda, na parkovišti proto bývá často bláto. Město chce zlepšit komfort pro návštěvníky. Parkoviště zároveň slouží jako točna autobusu, tudíž je na něm v letní sezoně snížená kapacita parkovacích míst.
"O potřebě rozšíření nebo možná lépe řečeno úpravě stávajícího parkoviště se hovoří dlouho. Nyní nastala doba, kdy je hotový projekt, máme schválené dotace a rada města schválila záměr zadání veřejné zakázky. V příštím roce by tedy parkoviště v Orlově mělo projít obnovou a rozšířením," uvedl starosta Jan Konvalinka (za ANO).
Brdy se těší velké oblibě turistů, tomu ale mnohde neodpovídají parkovací kapacity. Radnice už dříve investovala 2,3 milionu korun do parkoviště v Kozičíně. Živelné parkování v obcích kolem bývalého vojenského újezdu komplikuje život lesníkům i záchranářům, kteří potřebují mít do přírodní oblasti volný průjezd. Hlavní zátěž nesou obyvatelé obcí na okraji chráněné krajinné oblasti. Část turistů nerespektuje dopravní značení, silniční pravidla nebo nechává auta na trávě a na soukromých pozemcích.