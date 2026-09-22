Galerie Františka Drtikola v Příbrami zařadí do stálé expozice nově získaný soubor 19 Drtikolových originálních snímků. Vyžádá si to úpravy výstavních prostor, aby měly fotografie optimální podmínky. Ještě před přestavbou expozice budou snímky zřejmě krátkodobě vystaveny, aby si je mohla veřejnost co nejdříve prohlédnout, řekl dnes novinářům místostarosta Miroslav Peterka (ODS).
Galerie do budoucna počítá s obměnou stálé expozice, vzniká k tomu studie. Vstup by měl být jinde a expozice se rozšíří. Kdy se tak stane, zatím není jasné. "Je to závislé na financích. Není to úplně jednoduchá rekonstrukce," uvedl Peterka. Proto by měl být soubor nových fotografií vystaven dočasně ještě před úpravami expozice. Bude ale potřeba zajistit, aby snímkům nehrozilo poškození ani odcizení.
Na soubor Drtikolových snímků objevený v jednom z pražských starožitnictví upozornil ředitelku galerie Magdu Danel umělec Marek Ther, s nímž připravuje výstavu v galerii na rok 2028. Na její žádost soubor posoudil historik fotografie a znalec Drtikolovy tvorby Vladimír Birgus. Potvrdil autenticitu fotografií a doporučil galerii koupi s ohledem na kvalitu souboru i výhodnost nabídky. Galerie následně zakoupila 18 originálních fotografií. Jde o první originály Drtikolových fotografií, které se staly jejím majetkem. V dosavadní stálé expozici jsou reprodukce.
Peterka uvedl, že cena byla 60.000 korun. Hodnota snímků je ale podle něj mnohem vyšší. Součástí nabídky byla také originální portrétní fotografie prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka pořízená Drtikolem. Fotografii zakoupil Peterka a rozhodl se ji galerii věnovat.
Galerie Františka Drtikola v historické budově Zámečku Ernestinum je příspěvkovou organizací města. Fotografická tvorba příbramského rodáka Drtikola získala značný mezinárodní ohlas. Umělcovými klasickými motivy byly především expresivní ženské akty zachycené v dynamických polohách. Méně známé je jeho pozdní dílo v podobě symbolistních a meditativních maleb.