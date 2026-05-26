Příbram rozšíří a upraví městský hřbitov Na Hvězdičce. Začátkem června začnou práce na první etapě, které potrvají pět měsíců. O zakázku se ucházelo pět firem. Získala ji společnost Staler, která nabídla cenu 10,5 milionu korun. Práce na obnově hřbitova se obejdou bez jeho uzavření, lidé by ale měli dbát zvýšené opatrnosti, informovala dnes ČTK mluvčí radnice Eva Švehlová.
Dělníci vybudují pevné monolitické zdi a části kolumbária nad zahradnictvím sousedícím se hřbitovem. Vzniknou tak nová místa pro schránky na ukládání uren. V této etapě se počítá také s úpravou vstupní brány z Jinecké ulice, opravou kamenného plotu podél obřadní síně a opravou staré zdi mezi hřbitovy. Dělníci zároveň zpevní cestu k rozptylové loučce.
Rozšíření kapacity příbramského hřbitova je podle starosty Jana Konvalinky (za ANO) nezbytností. Projekt podle něj počítá s výstavbou kolumbária a přípravou na jeho pozdější rozšíření. "Kolumbárium je pietní stavbou, která na našich hřbitovech chybí a o kterou je mezi pozůstalými poptávka. Především je to řešení, které nabízí rozšíření na vcelku malém prostoru," dodal Konvalinka.