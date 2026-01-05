Auto u Příbrami srazilo muže a ženu s kočárkem, muž a dítě jsou zranění

Autor: ČTK
  19:02aktualizováno  19:02
Na silnici I/4 u příbramské části Bytíz srazilo v pondělí odpoledne osobní auto muže a ženu s kočárkem. Záchranáři do nemocnice transportovali letecky muže s těžkým zraněním a také dítě, které utrpělo středně těžké poranění. Žena byla zraněna lehce. Silnice je aktuálně uzavřena, uvedla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Vyplývá to z informací od policie a záchranné služby.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZSHK

Nehoda byla ohlášená krátce před 17:15. „Podle všeho šel muž se ženou, kteří vezli kočárek, po pravé straně vozovky, po silnici I/4, do těchto lidí a kočárku narazil řidič volkswagenu,“ řekla ČTK středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Dítě podle ní bylo nárazem do kočárku převrženo na silnici. Dechová zkouška u řidiče byla negativní, doplnila mluvčí.

V Praze bouralo auto záchranné služby, zranění jsou tři lidé

„Muž utrpěl těžké zranění, na umělé plicní ventilaci letí do nemocnice v Motole na urgentní příjem, nezletilá osoba se středně těžkým zraněním rovněž letecky do fakultní nemocnice v Plzni a druhá dospělý člověk letí jako doprovod tamtéž s lehkým zraněním,“ řekl mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.

5. ledna 2026,  aktualizováno 

5. ledna 2026  16:54,  aktualizováno  16:54

5. ledna 2026  16:51,  aktualizováno  16:51

5. ledna 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

5. ledna 2026  18:20

5. ledna 2026  16:40,  aktualizováno  16:40

5. ledna 2026  16:40,  aktualizováno  16:40

5. ledna 2026  16:36,  aktualizováno  16:36

5. ledna 2026  16:36,  aktualizováno  16:36

5. ledna 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

5. ledna 2026  18:02,  aktualizováno  18:33

5. ledna 2026  16:25,  aktualizováno  16:25

