Příbram zahájí turistickou sezonu, muzeum a Svatá Hora nabídnou snížené vstupné

Příbram v sobotu vstoupí do nové turistické sezony. Poutní areál Svatá Hora a hornické muzeum v tento den nabídnou návštěvníkům snížené vstupné. Na náměstí T. G. Masaryka a v Pražské ulici si zájemci budou moci prohlédnout auta a motocykly účastníků akce Route 66, jejíž součástí je spanilá jízda. Na neděli je připravena komentovaná vycházka městem, informovala dnes ČTK mluvčí radnice Eva Švehlová.
Prohlídky svatohorského poutního místa i hornického muzea budou v sobotu s padesátiprocentní slevou. V případě Hornického muzea Příbram akce platí pro Ševčinský důl, důl Anna a důl Vojtěch.
Svatohorský areál v neděli zve také na dobrodružnou hru TripperGo!, při níž účastníci plní úkoly, luští šifry a objevují zajímavá místa. Trasa hry zahrnuje několik míst na Svaté Hoře i ve městě. "Součástí dobrodružství bude i návrat po svatohorských schodech, které jsou samy o sobě symbolem pouti i osobní výzvy. Cíl hry je u Mariánské studánky, kterou v současné době farnost opravuje. Každý zde bude mít možnost přispět dobrovolným darem, třeba i jako poděkování za to, že se akce může konat právě zde," uvedl svatohorský farář Miloš Szabo.
Příbram v minulosti rozšířila informační systém pro turisty. Ve městě přibyly cedule s informacemi o zajímavých místech a QR kódem odkazujícím na web turistického informačního centra. Vybudovala také nové infocentrum, které nabízí informace o městě a okolí, upomínkové předměty či vstupenky v prodejní síti Ticketportal. V sobotu se bude informační centrum prezentovat na náměstí T. G. Masaryka zábavným kvízem pro děti.
Loni v Příbrami vzbudila pozornost instalace výtvarného modelu města v Březnické ulici. Zobrazuje výškové rozdíly a linie ulic města, které propojují turisticky atraktivní místa, jako je Svatá Hora, Hornické muzeum Příbram či areál Nového rybníka. Dílo stálo více než půl milionu korun, podle kritiků mohlo město za tyto peníze pořídit něco užitečnějšího. Vedení radnice namítlo, že model vznikl na základě takzvaného interpretačního plánu města, který vychází z koncepce cestovního ruchu schválené v roce 2020. Jde o strategický dokument, který plánuje, jak zprostředkovat hodnotu a význam místního dědictví návštěvníkům.