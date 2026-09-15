Příbramská Galerie Františka Drtikola získala 19 původních Drtikolových snímků

Galerie Františka Drtikola v Příbrami získala soubor 19 originálních snímků slavného fotografa, po němž je pojmenována. Osmnáct fotografií koupila, jednu dostala darem, informovala dnes ČTK Simona Andělová z mediálního zastoupení galerie. Hodnotu děl neuvedla. Jde o první originály Drtikolových fotografií, které se staly majetkem galerie. Dosavadní stálé expozice zahrnují reprodukce.
"Je to pro nás zásadní okamžik. Galerie Františka Drtikola dosud nevlastnila žádnou jeho originální fotografii. O to významnější je, že se nám podařilo získat najednou takto rozsáhlý soubor. Je dost možné, že se podobná příležitost už nebude opakovat. Návštěvníci nové fotografie uvidí po rekonstrukci galerie a otevření nové expozice Františka Drtikola," uvedla ředitelka galerie Magda Danel.
Na soubor Drtikolových snímků objevený v jednom z pražských starožitnictví ji upozornil umělec Marek Ther, s nímž Danel připravuje výstavu v galerii na rok 2028. Na její žádost soubor posoudil historik fotografie a znalec Drtikolovy tvorby Vladimír Birgus. Potvrdil autenticitu fotografií a doporučil galerii koupi s ohledem na kvalitu souboru i výhodnost nabídky. Galerie následně zakoupila 18 originálních fotografií.
Součástí nabídky byla také originální portrétní fotografie prvního československého prezidenta Tomáše Garriqua Masaryka pořízená Drtikolem. Dílo má kromě umělecké hodnoty také významnou historickou a dokumentární hodnotu. Fotografii zakoupil místostarosta Příbrami Miroslav Peterka (ODS) a rozhodl se ji galerii věnovat. "Považoval jsem za správné pomoci tomu, aby toto výjimečné dílo zůstalo v Příbrami," řekl Peterka.
Galerie Františka Drtikola sídlící v historické budově Zámečku Ernestinum je příspěvkovou organizací města. Fotografická tvorba příbramského rodáka Drtikola získala značný mezinárodní ohlas. Umělcovými klasickými motivy byly především expresivní ženské akty zachycené v dynamických polohách. Méně známé je jeho pozdní dílo v podobě symbolistních a meditativních maleb.