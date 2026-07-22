Příbramská nemocnice začne od září využívat robotický operační systém za 91 milionů korun. Uplatnění najde například při gynekologických operacích a zákrocích na tlustém střevě a konečníku. První roboticky asistované operace jsou naplánované na 2. září, řekl dnes ČTK mluvčí nemocnice Martin Janota.
Robotický systém bude umístěný na jednom z centrálních operačních sálů. Nyní se na něm školí operatéři. Janota zdůraznil, že systém není autonomní a zákrok i při nasazení robota řídí zkušený operatér.
Příbramská nemocnice má podle mluvčího pro robotický systém da Vinci jako první v Česku k dispozici nejnovější generaci přístroje E200, který uzavírá cévy a zastavuje krvácení. Nový nástroj v sobě spojuje funkce, které dříve zajišťovala dvě samostatná zařízení. Dokáže při zákroku zároveň uzavírat cévy a pak přesně oddělovat tkáň, takže chirurg nemusí měnit operační nástroje. Díky tomu jsou operace plynulejší a efektivnější.
Robotická pracoviště jsou i v dalších středočeských nemocnicích. Fungují v oblastních nemocnicích v Kladně a Benešově a připravují se i v krajských zařízeních v Mladé Boleslavi a Kolíně.
Roboticky asistovaným operacím se věnuje také mladoboleslavská Klinika Dr. Pírka, která je součástí holdingu Penta Hospitals, nebo nemocnice v Hořovicích na Berounsku z Akeso Holdingu podnikatele Sotiriose Zavalianise.