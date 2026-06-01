Příbramské divadlo uvede dramatizaci oscarového filmu Zamilovaný Shakespeare

Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami uvede dramatizaci oscarového filmu Zamilovaný Shakespeare. V režii Milana Schejbala se v hlavních rolích představí Filip Týc a Iveta Hlubučková. Premiérová představení jsou naplánována na tento čtvrtek a pátek na velké scéně, informovala dnes ČTK Miroslava Kozelková z divadla.
Fiktivní příběh o tom, jak mohla vzniknout nejslavnější hra o lásce všech dob Romeo a Julie, napsal podle scénáře Marka Normana a Toma Stopparda britský literát Lee Hall. Diváci se vydají do pulzujícího Londýna konce 16. století, do světa alžbětinského divadla, kde se rodí slavné hry, soupeří herecké společnosti a kde jedna zakázaná láska dokáže změnit dějiny literatury.
"Zamilovaný Shakespeare nese silný romantický příběh především o tom, jak osobní zkušenost může ovlivnit uměleckou tvorbu a že láska je velkým inspiračním zdrojem pro každého umělce i pro život sám," uvedl Schejbal.
Mladý dramatik William Shakespeare prožívá tvůrčí krizi. Novou hru se mu nedaří dokončit, inspirace nepřichází a divadelní společnost netrpělivě čeká na text, který by zachránil připravovanou premiéru. Inscenace nabízí divákům pohled do zákulisí alžbětinského divadla. Nechybějí temperamentní herci, výpravné kostýmy, šermířské souboje ani královna Alžběta I., která tajně navštěvuje divadelní představení a stává se součástí příběhu. Chytré odkazy na další Shakespearovy hry navíc potěší nejen milovníky klasické literatury, ale i diváky, kteří se chtějí nechat unést živou a hravou divadelní podívanou.
V dalších rolích se představí Jan Šmíd, Martin Dusbaba, František Čachotský, Lukáš Typlt, Sára Černochová, Jan Konečný, Robert Tyleček, Kateřina Fixová, Martin Holzknecht, Ondřej Venclík, Michaela Krylová, Jaroslav Vondruška, Tomáš Jelšík, Lukáš Zeman, Petr Beleš, Šimon Knápek, Michal Kuboušek, Jakub Černý a Jindřich Loskot.