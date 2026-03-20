Příbramské divadlo uvede hru Michaela McKeevera Modrý z nebe

Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami uvede hru amerického dramatika a herce Michaela McKeevera Modrý z nebe. Režie inscenace, která balancuje mezi komedií, dojemným příběhem i černou groteskou, se ujal Martin Vokoun. Divákům se představí Jan Šmíd, Helena Lapčíková, Robert Tyleček, Anna Fixová, Sára Černochová a Helena Karochová. Premiérová představení jsou plánována na 26. a 27. března na velké scéně. Pražská premiéra se uskuteční 23. dubna v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, informovala dnes ČTK Miroslava Kozelková z příbramského divadla.
Hlavním hrdinou hry je mladý Američan Avery Sutton, který se po osmi letech cestování Evropou vrací domů. Těší se na svou rodinu a domácí pohodu, kterou si pamatuje. Chce své blízké také seznámit se snoubenkou Gillian. Jenže návrat přináší naopak šok. Domov už dávno není tím, čím býval. Luxusní dům se rozpadá, pes nedostal roky najíst, teta rozjela podivné podnikání z kuchyně a babička, o níž si všichni mysleli, že už nežije, možná žije až příliš. Gillian si navíc ostatní pletou se služkou, která se ztratila.
McKeever se narodil v roce 1962 v Miami a žije a pracuje na Floridě. Jako dramatik svérázně využívá hereckou empatii a smysl pro humor. Příbramské divadlo v minulosti nastudovalo jeho komedii Hvězdné manýry.