Příbramskou nemocnici povede někdejší náměstek ředitele VZP Honěk

Příbramskou nemocnici od čtvrtka povede Petr Honěk, někdejší náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Nahradí Stanislava Holobradu, kterého valná hromada krajské nemocnice počátkem května odvolala kvůli obvinění v kauze údajné manipulace veřejných zakázek. Představenstvo oblastní nemocnice dnes Hoňka zvolilo svým předsedou. Navázalo tak na předchozí rozhodnutí valné hromady, jež ho jmenovala členem představenstva. ČTK o tom informovala mluvčí kraje Zuzana Žídková. Holobrada ČTK už dříve řekl, že se cítí nevinen. Důvody obvinění označil za liché.
Středočeské krajské nemocnice jsou akciovými společnostmi a nemají oficiálně ředitele. Kraj proto hledal člena představenstva společnosti Oblastní nemocnice Příbram s předpokladem výkonu funkce předsedy představenstva. Do výběrového řízení se přihlásilo 14 uchazečů, z nichž 13 splnilo stanovené podmínky a bylo pozváno do prvního kola. Do druhého kola postoupili čtyři kandidáti. Na základě odborného posouzení byl podle Žídkové jako nejvhodnější doporučen Honěk.
"Uspěl ve výběrovém řízení v silné konkurenci uchazečů a věřím, že jeho dlouholeté manažerské zkušenosti ve zdravotnictví přispějí k dalšímu rozvoji Oblastní nemocnice Příbram a posílení její stability," uvedl hejtmančin náměstek pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). Honěk uvedl, že chce navázat na vše dobré, co se v nemocnici podařilo vybudovat, posílit stabilitu personálu, transparentní řízení a dostupnou, bezpečnou péči pro pacienty celého regionu. "Současně chci podporovat další rozvoj nemocnice tak, aby dokázala držet krok s rychlým vývojem medicíny a zároveň nabízela pacientům rozsah péče odpovídající jejich skutečným potřebám," dodal.
Honěk působil mnoho let ve vrcholných manažerských pozicích ve VZP, kde zastával mimo jiné funkci náměstka generálního ředitele. V posledních letech vedl regionální pobočku VZP v Ústí nad Labem.
Policie v kauze manipulace veřejných zakázek stíhá šest lidí včetně Holobrady a tři firmy. Hodnota ovlivněných zakázek je podle Úřadu evropského veřejného žalobce 280 milionů korun. Holobrada ČTK už dříve řekl, že je stíhaný kvůli třem skutkům, a to stavební zakázce na rekonstrukci vjezdu do nemocnice, přípravám stavby nového stacionáře a pořízení operačního stolu na gynekologii. Cítí se nevinen. Podle něj se nikdo neobohatil, škoda nikomu nevznikla a nebyly zneužity žádné peníze.