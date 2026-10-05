Příbramská nemocnice získala nové neonatologické pokoje s moderním vybavením včetně mobilního rentgenu. Stavební práce trvaly skoro čtyři měsíce a vyžádaly si přes pět milionů korun. Na dalších téměř devět milionů vyšlo pořízení zdravotnické techniky. Výhodou nových prostor je, že umožní větší blízkost dětí a jejich rodičů, řekla dnes ČTK primářka dětského oddělení Lenka Smíšková.
Součástí nových pokojů jsou inkubátory, přístroje pro podporu dýchání, monitorovací a infuzní technika, ultrazvuk nebo mobilní rentgen, který umožňuje vyšetřit dítě přímo u lůžka. "Pokoje jsou určeny pro děti, které potřebují trošku intenzivnější péči než obvyklou. Všechno soustředíme kolem dítěte na pokoji, kde máme veškeré moderní přístrojové vybavení a hlavně je tam umožněn nepřetržitý pobyt doprovodu miminka, hlavně maminek, ale klidně i širší rodiny, která je přítomna všem vyšetřením," uvedla Smíšková.
Dosud musely být děti vyžadující intenzivnější péči na takzvaném observačním pokoji, kde jich bylo více najednou. Podle Smíškové přitom takových dětí přibývá s tím, jak se zvyšuje věk rodiček. "Rodí nám starší maminky a k tomu se vážou různé patologie. Takové děti pak potřebují intenzivnější péči," dodala primářka.
Hejtmančin náměstek pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) uvedl, že ostatní krajské nemocnice v regionu jsou na tom po odborné a medicínské péči srovnatelně. Příbram je podle něj nyní trochu napřed díky novému oddělení, což se ale díky investicím dožene i jinde, zejména v Benešově a Mladé Boleslavi.
Doufá, že se středočeských krajských nemocnic nedotkne plánovaná restrukturalizace celostátní sítě porodnic. Podle doporučení odborníků by vzhledem k poklesu porodnosti měla zůstat funkční porodnická oddělení či zařízení s více než 600 porody ročně. V médiích se spekulovalo o konci porodnice v Benešově. Podle Pavlíka benešovské porodnici chybí do této hranice 40 porodů a vypadá to, že limit splní.
Ve Středočeském kraji funguje síť nemocnic s porodnickými odděleními, která zajišťují péči o rodičky z jednotlivých částí kraje i okolních regionů. Počet porodů v kraji v posledních letech stejně jako v celé republice klesá v souvislosti s celkovým úbytkem narozených dětí. Jednotlivé porodnice se ale ve vývoji liší - například v Hořovicích na Berounsku se letos podle nemocnice počet porodů mírně zvýšil a letošní tisící dítě tam přišlo na svět 24. srpna, zatímco loni to bylo 18. září. V Kolíně bylo v prvním pololetí letošního roku 547 porodů, meziročně o 91 více.