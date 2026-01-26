Kdo povede Prahu? ODS může obhájit, ANO čeká na jméno od Babiše, míní experti

ODS bude v podzimních komunálních volbách obhajovat primátorské křeslo v hlavním městě. Osmdesátníka Bohuslava Svobodu by chtěl vystřídat čtyřicátník, starosta Prahy 9 a předseda zastupitelského klubu Tomáš Portlík. Pražská ODS si Portlíka vybrala v první polovině ledna a na celorepublikovém sjezdu se stal také prvním místopředsedou ODS.
„ODS má v Praze silnou pozici, takže šanci na obhajobu primátora má, nicméně bude se muset stát součástí povolební vítězné koalice, tedy projevit i schopnost zákulisního vyjednávání,“ tvrdí politolog Josef Mlejnek.

Na kandidátce Pirátů doznala přední místa oproti minulým volbám podstatných změn. Bývalou jedničku Zdeňka Hřiba, který zamířil do Poslanecké sněmovny, nahradila zastupitelka Prahy 4 Tereza Nieslerová.

Na druhém místě nezůstala náměstkyně pro životní prostředí Jana Komrsková. Místo ní kandiduje současný radní pro majetek Adam Zábranský. Komrsková lány prozatím komentovat nechce.

Ve STAN se o uchazeči o primátorský řetěz rozhodne v únoru.

Podnikatel, pátý rok starosta Prahy 9, předseda pražského SPOLU a 1. místopředseda ODS. V minulých volbách porazil o 31 hlasů primátora Svobodu. Podle výzkumu společnosti Phoenix Research je nejoblíbenějším starostou v metropoli. „Nebudu to vylučovat, ale není to zkrátka na pořadu dne,“ okomentoval v rozhovoru pro iDNES.cz možnost sestavit koalici s ANO.

Strojní inženýr a fyzik. Bývalý náměstek pro dopravu od roku 2018 do roku 2022. Zahájil stavbu metra D a rekonstrukci Barrandovského mostu. Uzavřel začátek Smetanova nábřeží pro auta. Stejně jako Zdeněk Hřib byl kritizován za uzavírky kvůli opravám silnic. V minulých komunálních volbách Praha sobě zamířila do opozice, Scheinherr je zastupitel. Předloni se stal předsedou Prahy sobě.

Ekonomka a manažerka je v Praze 4 členkou finančního výboru. Čtyři roky zasedala ve Výboru pro evropské záležitosti zastupitelstva hl. města. Byla členkou dozorčí rady Kolektory Praha, nyní zastává stejnou pozici v Pražské energetice. Je ředitelkou EU fondů v Orlen Unipetrol. V parlamentních volbách kandidovala v Praze z 5. místa. Získala asi 10 500 preferenčních hlasů, poslankyní se však nestala.

Architekt a urbanista. V letech 2015 a 2016 byl ředitelem IPR, kde pracoval na Metropolitním plánu. V roce 2018 kandidoval jako nestraník za TOP 09, minulé komunální volby vedl kandidátku STAN. Už podruhé je náměstkem pro územní rozvoj. Město se dosud řídí územním plánem z roku 1999, ale do léta chce schválit nový Metropolitní plán. V prosinci skončilo podávání připomínek.

Nicméně stejně jako v minulých volbách se o post primátora chce ucházet stávající náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček, který se pravděpodobně stane lídrem kandidátky. Zatím o to nikdo z jeho spolustraníků neprojevil zájem.

Praha sobě zvolí svého lídra na konci ledna. S největší pravděpodobností post místo Jana Čižinského obsadí předseda strany Adam Scheinherr.

„Když jsem před dvěma lety kandidoval do vedení Prahy sobě, tak jsem kandidoval s tím, že chci být kandidátem na primátora. Zatím se žádný jiný kandidát nerýsuje,“ řekl Scheinherr.

ANO zatím nemá jasno, na koho v boji o primátorské křeslo vsadí. „V tuto chvíli dávám dohromady tým a programové priority, se kterými budeme chtít ve volbách uspět,“ upřesnil šéf pražského ANO Ondřej Prokop. Rozhodne se nejpozději v březnu.

„Myslím si, že v ANO všichni čekají, jestli ještě nějakého králíka z klobouku nevytáhne Andrej Babiš tak, jak to dělal v minulosti s paní Krnáčovou nebo dalšími kandidáty,“ míní politolog Lukáš Jelínek.

O možné kandidatuře bývalé primátorky Adriany Krnáčové psal server Neovlivní.cz. Prokop ale vyvrátil, že by se o ní v ANO debatovalo.

Z minulé jedničky Patrika Nachera se podle Jelínka stal významný celostátní politik, a jako místopředseda Sněmovny je tedy ze hry. Prokop by nominaci na primátora podle svých slov přijal. Politolog Jelínek se ale domnívá, že o něm Babiš neuvažuje.

Spolu, nebo zvlášť?

Jedním z hlavních témat voleb je budoucnost koalice SPOLU. „Jednou z pravděpodobných možností je pokračování projektu SPOLU. Nám v Praze spolupráce těchto tří stran dlouhodobě funguje a volby vyhráváme. ODS je nicméně připravená jít jakožto silná a sebevědomá strana do voleb i samostatně,“ vyjádřila se radní pro sociální věci Alexandra Udženija.

„Zatímco jinde v Česku se chystá ODS od SPOLU osamostatnit, protože si myslí, že by jí to mohlo zajistit lepší výsledek, v Praze se může trochu obávat konkurence TOP 09. Proto si myslím, že spolupráce zejména s TOP 09 a případně s lidovci pod hlavičkou SPOLU je pořád v Praze ve hře,“ domnívá se politolog Lukáš Jelínek.

TOP 09 po odchodu Jiřího Pospíšila do parlamentu a Markéty Pekarové Adamové z politiky zatím v Praze nemá výrazného lídra. Podle Jelínka ale o jména ve straně tolik nejde a dobrý výsledek TOP 09 by mohl ODS oslabit.

Jelínek očekává, že se v předvolební kampani, stejně jako v minulých letech, bude řešit doprava, ať už v centru, nebo rozestavěné okruhy. Stěžejní agendou zůstanou bytová výstavba a reorganizace zdravotnictví.

„Už několik voleb v Praze čekáme, kdy někdo přijde s takovým tématem, které nebude jenom udržovací. Jestli někdo nepřijde s myšlenkou, jak Prahu udělat výjimečnou mezi evropskými metropolemi. Ať už nějakou velkou investicí, nebo velkým plánem. V tomto jsou pražští komunální politici už léta zdrženliví, opatrní a často mezi sebou zaměnitelní,“ vyjádřil se Jelínek.

V roce 2022 vyhrálo SPOLU a získalo 19 mandátů z 65. Primátorem se stal Svoboda, přestože ho přeskákali čtyři spolukandidáti. Druhé skončilo ANO, třetí Piráti a čtvrtá Praha sobě a po ní STAN. Na magistrát se poprvé dostala i koalice vedená SPD.

Koalice SPOLU, STAN a Pirátů vznikla ztěžka, strany se dohodly až skoro půl roku po volbách. V poslední době i před parlamentními volbami nechyběly otevřené střety.

Z ředitele nemocnice se stává supermanažer. Bude mít deset tisíc podřízených

