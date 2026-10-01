Primátor Milan Volf: Zodpovědnost vás nakopne, nebo utopí. Mě nakopla

Zadavatel: Volba pro Kladno
Volby do zastupitelstev obcí 2026
Poprvé jste na radnici usedl už v pětatřiceti letech, pořád vás to baví?
To, co dělám, mě naplňuje a lidé okolo mě mi dávají energii pokračovat. Nikdy jsem neměl cíl, že bych byl primátorem, nebo tenkrát v roce 1998 starostou. Já vždy říkal, že jsem spíše šel na náměstí Starosty Pavla, zakopl jsem a skutálel jsem se z kopce až do primátorské kanceláře. Tehdy jsem měl ještě delší vlasy, občas jsem se zakoktal. Ale ta ohromná zodpovědnost vás buď nakopne, nebo utopí. Mě nakopla.
Čím je kandidátka Volby pro Kladno jiná než ostatní politická uskupení?
Před šestnácti lety se organicky sešla skupina lidí, kteří na Kladně žili, pracovali, podnikali, vychovávali zde svoje děti. Všichni jsme Kladno velice dobře znali a věděli jsme, že má potenciál být krásným místem pro život. Tak vznikla Volba pro Kladno.
Všichni naši kandidáti jsou soběstační, nepotřebují politiku jako zaměstnání ani jako životní jistotu. Do komunální politiky vstupují proto, že chtějí své město posunout dál. Nad zmíněný profesní rámec jsou to ale především inteligentní, féroví a bezvadní lidé, kteří mezi sebou nikdy neintrikaří. Je to i hlavní důvod, proč znovu kandiduji. Spolupracovat s tímhle týmem je pro mě čest.
Mnoho lidí vnímá slovo „politika“ jako něco negativního, o čem je tento výraz pro Vás?
Pro mě je komunální politika o tom, že se staráme o jeden velký komplex, na kterém nám záleží. Ano, je to velice náročné, občas také potřebuji chvíli na to, abych si vyčistil hlavu. Zároveň je to ale přece nádherná věc. Mám radost z toho, že výsledky naší práce jsou vidět. Když projíždím opravenými ulicemi, parkuji na nových parkovištích nebo vidím, jak se daří městské zeleni, připomíná mi to, proč vše, co děláme, má smysl.
Dá se ale tolik práce vykonávat kvalitně v jednom člověku?
Ano, je to možné, ale pouze když máte kolem sebe kvalitní tým zkušených, inteligentních lidí. A já mám opravdu velké štěstí, že takoví lidé jsou nejen součástí Volby pro Kladno, ale i magistrátu. Alespoň na kladenské radnici je velké množství schopných odborníků i prima lidí, se kterými se na něčem domluvím a vím, že se na ně mohu spolehnout.
Jste rodilý Kladeňák, jak se podle Vás město změnilo od devadesátých let?
Já si dovolím odpovědět z trochu jiného pohledu. Když dnes někdo do Kladna přijede, tak slýchám, že se opravdu hodně změnilo. Je moderní, celkově vypadá lépe, vývoj je znatelný. Překvapí je i kvalita a množství kulturních akcí, sportovišť. A to je naprosto bezvadné.
Je to pro Vás to největší ocenění?
Největší ocenění naší práce je, když se v našem městě Kladeňákům dobře žije. Když se všichni rádi vrací domů, baví je naše kulturní a sportovní akce, přijdou se ve volné chvíli podívat třeba do zámecké zahrady na medvědice, prochází Kladnem a vnímají veškeré změny kolem nich. To je nejen to největší, ale i nejpříjemnější ocenění.
Jak se vlastně daří kladenským medvědicím?
Chodím za nimi jednou, někdy i dvakrát týdně. Když k nim přijdu, tak si jedna sedne a salutuje mi. Není to tedy z důvodu, že by měla tak ohromnou radost, že mě vidí. Jsou jen obě tak inteligentní, že moc dobře vědí, že přišel ten tvor, který je bude rozmazlovat medem.
Samozřejmě nám holky chlupaté stárnou, ale tady mají takový servis, že jsou stále naprosto skvělé a doufám, že budou i nadále zdravé.
Nevadí jim koncerty, které se přes celé léto v Zahradě Kladenského zámku pořádají?
Vůbec ne, kdysi jsem je zachránil od cirkusu. Ale umí dát najevo svůj názor na jednotlivá hudební vystoupení. Když se jim líbí, tak přijdou a tančí za plotem. Což tedy v jejich podání je takové pohupování. Když cítí, že někdo zpívá falešně, tak zase projevují nervozitu. Zábavu tedy mají rády, ale evidentně musí být kvalitní.
Když se zaměříme na konkrétnější témata, jak rozhodujete mezi rozšiřováním zeleně a parkovacích míst?
Lidé zpravidla chtějí dvě věci – nová parkovací místa a zároveň zeleň. To jde často proti sobě a je potřeba to vyvážit, což je někdy alchymie. Letos navyšujeme kapacitu parkování ve městě o zhruba 400 míst, za uplynulé čtyři roky se nám jich celkem podařilo vytvořit více než 1200. Navyšovat budeme samozřejmě dál, ale vždycky je potřeba dbát na to, aby to nebylo na úkor zeleně, musí to být vyvážené. Nechceme z Kladna udělat jednu velkou betonovou placku, souhlasím, že zeleň je důležitá.
Jaký je Váš názor o velký zájem developerů o Kladno?
Kladno je skvělá adresa, což mě na jednu stranu těší, ale má určité kapacitní možnosti. Nacházíme se v blízkosti hlavního města a letiště, ale především na Kladně máme vysokou kvalitu života. To, že se tu staví nové byty je samozřejmě dobře, ale město není nafukovací a je potřeba vše korigovat. Zájem developerů je sice hezký, ale to neznamená, že každý projekt je smysluplný a má tu své místo.
Podmínky pro novou výstavbu řešíme v územním plánu a plánovacích či kontribučních smlouvách s developery. Tyto podmínky zpřísňujeme, a to včetně požadavků na občanskou vybavenost, parkovací kapacity a finančního příspěvku do městského rozpočtu. Vypořádat se musíme také s navyšováním kapacity čističky odpadních vod a kanalizace.
Najdou na Kladně nové bydlení i opuštěná zvířata?
Jsme dvanácté největší město v republice a nastal čas poskytnout pejskům i kočičkám v nouzi důstojné a příjemné útočiště. Přestože se toto téma už tolik neobjevuje v médiích, pro nás rozhodně neztratilo na významu. Máme vytipovaná místa, kde by mohlo být. Tedy nejedná se o téma s otazníkem. Městský útulek vybudujeme.
Když se ještě vrátíme k velkému zájmu o Kladno z řad developerů. Může za tím stát i nynější modernizace železniční trati?
Je to jen jeden ze střípků. Ale jsem rád, že jsme na toto téma narazili. Jedná se totiž o projekt, který se za mě opravdu povedl a navýšil komfort cestujících. Kladeňáci mají další možnost, jak využít kvalitnější hromadnou dopravu a třeba se tím trochu omezí ta automobilová.
Je Vaším cílem dosáhnout toho, aby Kladeňáci cestovali převážně hromadnou dopravou?
Jsem toho názoru, že to je nereálné. Nikdy k tomu ani nikoho nutit nebudeme. Chceme ale Kladeňákům nadále nabízet možnost využít MHD za velice příznivé ceny a připravovat co nejlepší podmínky pro alternativní způsob dopravy.
Jakou alternativní dopravu Kladeňákům zařizujete?
Jednoznačně systém sdílených elektrokol. Vrátili jsme je do ulic v roce 2021, protože tehdejší mnohakoalice myslela, že Kladeňákům postačí obyčejná kola s přehazovačkou.
Pokud ale někdo zná Kladno, tak ví, že elektrokola jsou pro náš členitý terén mnohem vhodnější. Jsou pohodlná při jízdě do zaměstnání, vstřícná pro seniory i méně sportovně založené občany.
To se nám i potvrdilo, protože od zahájení projektu registrujeme skoro půl milionů výpůjček a dvacet tisíc registrovaných uživatelů. Protože se jedná o skvělou alternativní možnost dopravy, rozšiřujeme síť elektrokol nextbike i do okrajových částí a okolních obcí. V této souvislosti zmíním i projekt cyklostezky, která povede kolem železniční trati.
Nepomohlo by také začlenění Kladna do Pražské integrované dopravy (PID)?
Efekt by byl naprosto opačný. Odmítl jsem integraci městské hromadné dopravy do PID a kdekdo se na mě zlobil. Kdybych to ale před lety dopustil, nemohli bychom si v městských autobusech určovat téměř nic a Kladeňáci by si výrazně připlatili.
Středočeský kraj neustále zdražuje jízdné PID, naposledy letos o celých třicet procent. Toho rozhodně nehodlám být součástí. Naše základní jízdné v MHD Kladno nezdražilo od roku 2012 a stále udržujeme zvýhodněné jízdné pro důchodcovské a žákovské karty, senioři nad 70 let jezdí zdarma.
Jsou i jiné projekty, které můžete už nyní zmínit, kdybyste obhájili vítězství v komunálních volbách?
V rámci celoměstského významu určitě nezbytná rekonstrukce Sítenského mostu, výstava multifunkční haly pro míčové sporty v kvalitě pro pořádání mezinárodních soutěží, modernizace fotbalového stadionu, nový saunový komplex, propojení Sítenského údolí směrem do Kročehlav, kde by mohl být krásný a jedinečný park. Ostatně další krásný park by vznikl u Globusu. Hodně dlužím sídlišti Rozdělov Sever, kde už jsme začali s opravami a moc se těším, že se tu pustíme do dalších ulic. Ale projektů máme nachystanou celou řadu a vše je k nalezení v našem podrobném programu.
Je nějaké téma, které považujete za nejdůležitější pro následující volební období?
Náš přístup není o jednom tématu a nestojí na programu pro jedno volební období, ale na dlouhodobé komplexní strategii. Nemáme zájem o krátkozraké projekty, účelové kecy a nesplnitelné sliby. Jsem přesvědčený, že žijeme v krásném městě, které si zaslouží promyšlený vývoj.
Pokud má někdo ze čtenářů pocit, že se naše město posouvá správným směrem, mění svou tvář k lepšímu, těší se na kulturní i sportovní akce a vnímá pozitivní změny kolem sebe, je to pro nás potvrzení, že naše práce má smysl.