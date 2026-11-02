Primátorem Mladé Boleslavi je Bouška, koalice změnila podobu vedení města

Autor: ČTK
  15:49aktualizováno  16:51
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

Primátorem Mladé Boleslavi byl dnes na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen Jiří Bouška z vítězného uskupení ANO a Volba pro Mladou Boleslav. Ve veřejné volbě získal 28 hlasů od 30 přítomných. Bouška zastupitelům řekl, že návrhy usnesení, které obdrželi krátce před jednáním, vycházejí z upravené koaliční dohody. Oproti původní dohodě z 19. října bude mít město tři náměstky místo čtyř. Funkci náměstka nezíská Robin Povšík (Hlas pro Boleslav). Koalice ANO a Volby pro Mladou Boleslav, STAN, ODS a Hlasu pro Boleslav má v zastupitelstvu 25 z 33 mandátů.

Prvním náměstkem primátora byl zvolen Daniel Marek (STAN), dalšími náměstky Petr Servus (ANO a Volba pro Mladou Boleslav) a Michal Koliáš (ODS). Povšík měl podle původní koaliční dohody zastávat funkci čtvrtého náměstka a odpovídat za bezpečnost, veřejný pořádek a spolupráci se Škoda Auto.

"Upravovali jsme koaliční dohodu. To znamená, že Robin Povšík bude uvolněným předsedou výboru pro spolupráci se Škoda Auto a Okresní hospodářskou komorou a neuvolněným radním, který bude mít pod sebou odbor bezpečnosti," řekl ČTK Bouška.

Koaliční strany podle Boušky jednaly ještě v neděli večer. Úprava koaliční dohody podle něj nemění programové priority ani původně rozdělené kompetence. Koalice chce pokračovat v přípravě investic do sportovní infrastruktury, řešit budoucnost zimního stadionu a domu kultury nebo revitalizaci veřejných prostranství. Plánuje také snížit počet městských komisí, převést veřejné osvětlení pod město a pokusit se sloučit některé městské společnosti.

Povšík na dotaz jednoho ze zastupitelů uvedl, že změnu koaliční dohody navrhl sám v souvislosti se svou komunikační chybou, za kterou se osobně i písemně omluvil. "Někdy asi je správné, aby i ústní omluvu doprovázely nějaké kroky," řekl. Návrhem na úpravu dohody chtěl podle svých slov doložit, že jeho omluva nezůstala jen u slov. Podrobnosti o zmíněné komunikační chybě na jednání nezazněly.

Pro výkon funkce budou uvolněni primátor Bouška a náměstek Koliáš, který bude odpovídat za sociální oblast a podnikatelskou sféru. Marek, do jehož působnosti spadá školství, kultura, sport a doprava, a Servus, který bude mít na starosti životní prostředí a energetiku, budou neuvolněnými náměstky.

Uvolněný člen vedení města se výkonu funkce věnuje v rozsahu odpovídajícímu hlavnímu pracovnímu úvazku a pobírá za ni příslušnou odměnu. Neuvolněný za výkon funkce nebere plný plat.

Zastupitelé dnes zvolili také jedenáctičlennou radu města. Za ANO a Volbu pro Mladou Boleslav ji tvoří Jiří Bouška, Petr Servus, Petr Mašek, Stanislav Starý a Bohumil Rosenkranz, za STAN Daniel Marek, Petr Dostál a Pavel Nechanický, za ODS Michal Koliáš a Tomáš Slabý a za Hlas pro Boleslav Robin Povšík.

Bouška vede Mladou Boleslav od dubna 2024, kdy podle předchozí koaliční dohody vystřídal Raduana Nwelatiho (ODS). Čtyřčlenná koalice ANO a Volby pro Mladou Boleslav, STAN, ODS a Hlasu pro Boleslav oznámila pokračování spolupráce 19. října. Původně chtěla snížit počet členů vedení města ze šesti na pět, nakonec budou čtyři.

Komunální volby vyhrálo ANO a Volba pro Mladou Boleslav s deseti mandáty. STAN získal sedm zastupitelů, Šance pro Mladou Boleslav šest, ODS s TOP 09 pět, Hlas pro Boleslav tři a SPD dva.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout

V případě obtíží je nutné vše pobrat se svým praktickým lékařem.

Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí domů z obvyklé procházky, opakovaně se ptá na totéž nebo neví, jak připravit jídlo, které vařil celý...

OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem

Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky

Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční stanice Praha-Krč se připravuje nová dopravní dominanta, která přivede cestující přímo k Jižní spojce....

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Co dělat při pádu člověka do kolejiště? Neztrácet hlavu, zalehnout do žlabu nebo zastavit vlak

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně, počet smrtelných nehod přitom meziročně setrvale roste. Noční můra části cestujících ale nemusí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní klenuté stropy, historické lustry a prosklené světlíky. Přesto v ní už více než 80 let běžně nikdo...

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých laboratoří. Zdarma můžete vyrazit také do Národní galerie, na fotografickou výstavu nebo si procvičit...

Nezávislá média? Bohušu, pospěš! Kvůli médiím zaplnilo náměstí v Brně 9 tisíc lidí

Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií na náměstí Svobody v centru Brna....

Dvě protestní akce na podporu České televize a Českého rozhlasu se odpoledne konají v centru Brna. Ze Zelného trhu vyšel po čtvrté hodině pochod studentů, který skončil na zaplněném náměstí Svobody....

3. listopadu 2026  15:02,  aktualizováno  17:51

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti vstoupilo do stávkové pohotovosti

ilustrační snímek

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti vstoupilo do stávkové pohotovosti. Jako důvod v dnes zveřejněném prohlášení uvedlo překotné prosazování zákona o...

3. listopadu 2026  16:14,  aktualizováno  16:14

Válečný veterán Gablech bude mít pamětní desku na letišti v Havlíčkově Brodě

ilustrační snímek

Válečný veterán Imrich Gablech bude mít pamětní desku na letišti v Havlíčkově Brodě, kde mnoho let žil. Vojenský letec v roce 1939 uletěl s dalšími třemi...

3. listopadu 2026  16:04,  aktualizováno  16:04

Policie pátrá po 39letém vězni, který v neděli utekl z pracoviště v Liberci

ilustrační snímek

Liberečtí kriminalisté pátrají po devětatřicetiletém vězni, který v neděli 1. listopadu utekl z pracoviště v ulici České mládeže v Liberci. Do současné doby se...

3. listopadu 2026  15:59,  aktualizováno  15:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Primátorem Teplic se stal opět Štábl z ANO, koalici má s Volbou pro Teplice

ilustrační snímek

Primátorem Teplic zastupitelé dnes na svém ustavujícím zasedání znovu zvolili Jiřího Štábla z ANO. Na pokračování koalice se ANO dohodlo s Volbou pro Teplice,...

3. listopadu 2026  15:57,  aktualizováno  15:57

Primátorem Teplic se stal opět Štábl z ANO, koalici má s Volbou pro Teplice

ilustrační snímek

Primátorem Teplic zastupitelé dnes na svém ustavujícím zasedání znovu zvolili Jiřího Štábla z ANO. Na pokračování koalice se ANO dohodlo s Volbou pro Teplice,...

3. listopadu 2026  15:47,  aktualizováno  15:57

Audit v KRNAP odhalil chybné účtování DPH. Jde o desítky milionů, řekl ministr

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na tiskové konferenci k...

Audit v Krkonošském národním parku (KRNAP) podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) odhalil, že kvůli chybně účtovanému DPH za předchozího vedení je ohrožena až pětina rozpočtu...

3. listopadu 2026  14:22,  aktualizováno  17:28

V aukci městského majetku v Kopřivnici lze koupit keramickou pec či sněžný skútr

ilustrační snímek

Keramickou pec, traktor, sněžný skútr nebo snowboardové překážky si mohou lidé koupit v aukci nepotřebného majetku, kterou pořádá město Kopřivnice na...

3. listopadu 2026  15:44,  aktualizováno  15:44

Soud zamítl stížnost na volby v Jetřichově a odmítl případ ve Špindlerově Mlýně

ilustrační snímek

Krajský soud v Hradci Králové dnes zamítl návrh na neplatnost voleb v Jetřichově na Trutnovsku jako nedůvodný. Jeden ze dvou návrhů týkajících se voleb ve...

3. listopadu 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Geopark Český ráj přijde o značku UNESCO, nevyřešil problém s prodejem kamenů

ilustrační snímek

Geopark Český ráj se sídlem v Turnově na Semilsku přijde na konci letošního roku o prestižní značku UNESCO, kterou má od roku 2015. O jeho vyloučení dnes...

3. listopadu 2026  15:36,  aktualizováno  15:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pardubická Gočárova galerie chystá výstava o architektovi Josipu Plečnikovi

ilustrační snímek

Největším projektem Gočárovy galerie v Automatických mlýnech v Pardubicích bude příští rok výstava o Josipu Plečnikovi. Představí evropského architekta...

3. listopadu 2026  15:30,  aktualizováno  15:30

Lastury z hospody skončily jako umění. Sochař Holeček vystavuje Kočku s perlou

Petr Holeček s jedním ze svých Quacků. Na noc dílo galerie schovává.

Lastury ze žižkovské restaurace skončily jako umění. Sochař Petr Holeček z nich vytvořil Kočku s perlou, která patří k nejzajímavějším dílům jeho nové výstavy v Galerii Moderna nedaleko pražského...

3. listopadu 2026  17:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.