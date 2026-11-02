Primátorem Mladé Boleslavi je Bouška, koalice změnila podobu vedení města

Primátorem Mladé Boleslavi byl dnes na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen Jiří Bouška z vítězného uskupení ANO a Volba pro Mladou Boleslav. Ve veřejné volbě získal 28 hlasů od 30 přítomných. Bouška zastupitelům řekl, že návrhy usnesení, které obdrželi krátce před jednáním, vycházejí z upravené koaliční dohody. Oproti původní dohodě z 19. října bude mít město tři náměstky místo čtyř. Funkci náměstka nezíská Robin Povšík (Hlas pro Boleslav). Koalice ANO a Volby pro Mladou Boleslav, STAN, ODS a Hlasu pro Boleslav má v zastupitelstvu 25 z 33 mandátů.
Prvním náměstkem primátora byl zvolen Daniel Marek (STAN), dalšími náměstky Petr Servus (ANO a Volba pro Mladou Boleslav) a Michal Koliáš (ODS). Povšík měl podle původní koaliční dohody zastávat funkci čtvrtého náměstka a odpovídat za bezpečnost, veřejný pořádek a spolupráci se Škoda Auto.
"Upravovali jsme koaliční dohodu. To znamená, že Robin Povšík bude uvolněným předsedou výboru pro spolupráci se Škoda Auto a Okresní hospodářskou komorou a neuvolněným radním, který bude mít pod sebou odbor bezpečnosti," řekl ČTK Bouška.
Koaliční strany podle Boušky jednaly ještě v neděli večer. Úprava koaliční dohody podle něj nemění programové priority ani původně rozdělené kompetence. Koalice chce pokračovat v přípravě investic do sportovní infrastruktury, řešit budoucnost zimního stadionu a domu kultury nebo revitalizaci veřejných prostranství. Plánuje také snížit počet městských komisí, převést veřejné osvětlení pod město a pokusit se sloučit některé městské společnosti.
Povšík na dotaz jednoho ze zastupitelů uvedl, že změnu koaliční dohody navrhl sám v souvislosti se svou komunikační chybou, za kterou se osobně i písemně omluvil. "Někdy asi je správné, aby i ústní omluvu doprovázely nějaké kroky," řekl. Návrhem na úpravu dohody chtěl podle svých slov doložit, že jeho omluva nezůstala jen u slov. Podrobnosti o zmíněné komunikační chybě na jednání nezazněly.
Pro výkon funkce budou uvolněni primátor Bouška a náměstek Koliáš, který bude odpovídat za sociální oblast a podnikatelskou sféru. Marek, do jehož působnosti spadá školství, kultura, sport a doprava, a Servus, který bude mít na starosti životní prostředí a energetiku, budou neuvolněnými náměstky.
Uvolněný člen vedení města se výkonu funkce věnuje v rozsahu odpovídajícímu hlavnímu pracovnímu úvazku a pobírá za ni příslušnou odměnu. Neuvolněný za výkon funkce nebere plný plat.
Zastupitelé dnes zvolili také jedenáctičlennou radu města. Za ANO a Volbu pro Mladou Boleslav ji tvoří Jiří Bouška, Petr Servus, Petr Mašek, Stanislav Starý a Bohumil Rosenkranz, za STAN Daniel Marek, Petr Dostál a Pavel Nechanický, za ODS Michal Koliáš a Tomáš Slabý a za Hlas pro Boleslav Robin Povšík.
Bouška vede Mladou Boleslav od dubna 2024, kdy podle předchozí koaliční dohody vystřídal Raduana Nwelatiho (ODS). Čtyřčlenná koalice ANO a Volby pro Mladou Boleslav, STAN, ODS a Hlasu pro Boleslav oznámila pokračování spolupráce 19. října. Původně chtěla snížit počet členů vedení města ze šesti na pět, nakonec budou čtyři.
Komunální volby vyhrálo ANO a Volba pro Mladou Boleslav s deseti mandáty. STAN získal sedm zastupitelů, Šance pro Mladou Boleslav šest, ODS s TOP 09 pět, Hlas pro Boleslav tři a SPD dva.