Policisté bourali na Kolínsku cestou k nehodě, jeden je vážně zraněný

Další dva policisté utrpěli středně těžké a lehké zranění. Policejní auto se podle informací iDNES.cz střetlo s dodávkou v křižovatce a dostalo se mimo komunikaci.

Záchranné složky vyjížděly k nehodě před 8:00. „V policejním autě byli dva policisté a jedna policistka, jeli na majáky k dopravní nehodě, pravděpodobně jim nedal přednost řidič vozu Volkswagen Transporter a došlo ke střetu, policejní auto skončilo na střeše,“ řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Dechová zkouška u řidiče dodávky, ve které cestovali dva lidé, byla negativní.

„U Přistoupimi jsme ošetřili tři pacienty, jednoho muže s poraněním hrudníku, po ošetření jsme ho převezli do ÚVN, u druhého pacienta měl lékař podezření na poranění hlavy, směřován byl do FNKV, třetího pacienta s pohmožděnou dolní končetinou vezeme do kolínské nemocnice,“ informovala mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

Havarovaní policisté byli na cestě k jiné vážné dopravní nehodě u Nučic. Tam v okrese Praha-východ bourala dvě auta, když řidič jednoho z nich vjel do protisměru. Zranili se dva lidé, které záchranáři ve spolupráci s profesionálními i dobrovolnými hasiči z vozů vyprostili, informoval HZS Středočeského kraje na X. Ten rovněž provedl protipožární opatření a zajistil uniklé provozní kapaliny.

HZS Středočeského kraje 27. ledna 2025, 07:50, Nučice (Praha-východ)

Dnes ráno vyjeli profesionální hasiči z Říčan a Českého Brodu spolu s dobrovolnou jednotkou obce Kostelec nad Černými lesy k nahlášené dopravní nehodě dvou osobních automobilů nedaleko obce Nučice.

Doprava v místě nehody policistů na silnici 12 je nyní vedena jedním jízdním pruhem.