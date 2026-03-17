Pro parkovací dům u kladenské nemocnice by mohl letos začít vznikat projekt

Pro chystaný parkovací dům u kladenské nemocnice by mohl letos začít vznikat projekt. Tendr na projektanta chce Středočeský kraj, který je zřizovatelem nemocnice, vypsat letos v létě. Stavba by pak mohla začít nejdříve v roce 2027 nebo 2028, řekl dnes ČTK hejtmančin náměstek pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). V nemocnici i jejím okolí je míst pro parkování nedostatek, a to jak pro personál, tak pro pacienty a návštěvníky.
V areálu kladenské nemocnice se dnes uskutečnilo jednání zástupců kraje s vedením nemocnice, týkalo se upřesňování podkladů pro stavbu. Pokud nenastanou komplikace s tendrem na projektanta, začne projektování ještě letos a hotovo by mělo být příští rok. Spuštění samotných prací bude záležet na termínu vydání stavebního povolení a také na dokončení další velké, loni zahájení investice v areálu nemocnice. "Musíme nejprve dokončit stavbu kuchyně a jídelny," uvedl Pavlík.
Nový stravovací provoz bude v nemocnici sloužit personálu i pacientům, současný už nevyhovuje moderním požadavkům. Náklady budou kolem 200 milionů korun a dokončení je naplánováno na příští rok.
Kapacita parkovacího domu by podle dřívějších informací mohla být kolem 370 míst a cena za jeho stavbu podle předběžných odhadů kolem 200 milionů korun, částka ale bude stanovená po dokončení projektu. Dům by měl sloužit hlavně nemocnici, případně by ho mohli k parkování využívat i lidé, kteří u nemocnice budou přestupovat na vlak. Nemocnice je přímo u právě modernizované trati mezi Kladnem a Prahou.
Hejtmanství plánuje též stavbu parkovacího domu v areálu benešovské nemocnice, který má být nedaleko autobusové zastávky Benešov-Máchova.