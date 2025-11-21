Prodej bývalé radnice je na dosah, Praha 10 chce získat peníze na nové sídlo

  12:12aktualizováno  12:12
Co se zchátralou budovou bývalé radnice Prahy 10 ve Vršovické ulici? Otázka, kterou už dlouhé roky řeší zastupitelé městské části i hlavního města. Odpověď nenašli ani na čtvrtečním jednání, ale poprvé se k ní reálně otevírá cesta.
Bývalé sídlo radnice městské části Praha 10 (20. listopadu 2025)

Bývalé sídlo radnice městské části Praha 10 (20. listopadu 2025) | foto: ČTK

Bývalou radnici se sousedním kulturním domem Eden plánuje Praha 10 prodat developerovi a za utržené peníze koupit nové sídlo. Budova je ale ve vlastnictví hlavního města, její prodej proto musí nejdříve odsouhlasit pražští zastupitelé.

„Řešení je ekonomicky i strategicky výhodné pro městskou část. Umožní pořízení nového sídla bez zatížení rozpočtu hlavního města a zároveň nezablokuje možnost investovat do občanské vybavenosti a infrastruktury,“ řekl na čtvrtečním jednání starosta Prahy 10 Martin Valovič (ODS).

Praha 10 má kupce na bývalou radnici a kulturní centrum. Firma nabízí 1,1 miliardy

O budoucnosti tohoto území ale nepanuje shoda ani v Praze 10, ani na magistrátu. V rámci městské části, kde vládnou strany koalice SPOLU, STAN a Vlasta, jsou proti prodeji opoziční Piráti a ANO.

Shodně jsou rozdělené i názory v zastupitelstvu hlavního města, kde jsou ale Piráti se Starosty a SPOLU v koalici, takže schválení prodeje není jisté. „Objekt radnice je možné rekonstrukcí přeměnit na školní budovu. V době palčivého nedostatku kapacit středních škol ve městě by se to nabízelo jako nejrozumnější využití. Na nezastavěných parcelách by bez problémů mohlo vzniknout nové kulturní centrum, které by nahradilo Eden,“ okomentoval náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

„Rekonstrukce by byla obtížná“

Městská část podle Valoviče už nyní připravuje rozšíření kapacit základních i mateřských škol, protože je v tomto území v plánu i další výstavba než případné bytové domy, které by nahradily radnici.

Přestavba na školní kampus by podle něj byla mimořádně obtížná – zejména kvůli nutnosti zajistit dostatek přirozeného světla a také kvůli chybějícím prostorám pro venkovní sportoviště.

Praha 10 nabízí k prodeji bývalé sídlo. Zastupitelé to ale neschválili, říká opozice

„Budova byla od počátku zamýšlená jako administrativní a tomu odpovídá i její dispozice. Nechali jsme renomovanou auditorskou firmu připravit analýzu, která porovnala výhody rekonstrukce s prodejem. Rekonstrukce podle ní vychází na 1,79 miliardy korun a představuje nejméně výhodnou variantu,“ popsal Valovič.

Pokud se příští měsíc zastupitelé na prodeji shodnou, zaplatí developer 1,12 miliardy korun plus případný doplatek, který by uhradil za situace, kdyby se v rámci nového Metropolitního plánu zvýšil na tomto území nejvyšší povolený limit zastavitelnosti. „Už je to vysoutěžené, a to o zhruba půl miliardy víc, než kolik hodnotu odhadl znalecký posudek,“ podotkl první místostarosta Prahy 10 a magistrátní zastupitel Tomáš Pek (TOP 09).

Opozici a Pirátům především vadí, že dosud není rozhodnuto, kde bude nová radnice. Úředníci se před dvěma lety přesunuli do objektu na konci Vinohradské ulice ve Strašnicích, městská část je tady ale pouze v nájmu s opcí do roku 2030.

Špatný stav radnice řeší Praha 10 stěhováním, zabydluje se ve Strašnicích

„V momentě, kdy se Praha 10 komplexu budov bývalé radnice zbaví, dostane se do velmi nevýhodné pozice a stane se snadno vydíratelnou majitelem pronajatého dočasného sídla,“ sdělila náměstkyně pro životní prostředí a zastupitelka Prahy 10 Jana Komrsková (Piráti). Obává se také, že v mezičase vedení radnice peníze „projí“.

Podle Valoviče je ale městská část připravena zřídit vázaný účet, na který poputují peníze z prodeje budov a který bude možné využít pouze na nákup nového sídla. Vytipované má dva objekty v administrativním komplexu Hagibor. Jde o část areálu Koh-i-nooru naproti bývalé radnici, ve hře je také koupě stávající pronajaté budovy.

Chyběly hlasy

Kromě SPOLU a STAN je připravena prodej podpořit i Praha sobě, ale pouze při dodržení určitých podmínek.

„Nechceme blokovat rozvoj, ale máme obavu, aby se peníze z prodeje jen neutopily v nájmu. Proto budeme s prodejem souhlasit pod podmínkou, že k němu dojde až ve chvíli, kdy městská část bude mít neodvolatelný písemný závazek spojený s koupí nového sídla, třeba smlouvu o smlouvě budoucí,“ prohlásil předseda Prahy sobě Adam Scheinherr.

Jak dopadne radniční budova Prahy 10? Možná je přestavba na školu, ale i demolice

Kvůli absencím ale ve čtvrtek nebyl k prodeji dostatek hlasů, a zastupitelé proto bod přerušili. Vrátí se k němu na jednání 10. prosince.

14. června 2023

21. listopadu 2025  10:38

