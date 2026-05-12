Program sestavený odborníky naučí poskytování psychické pomoci nejen v práci

Nový vzdělávací program sestavený odborníky naučí poskytování první psychické pomoci nejen v práci. Spolupracovali na něm Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) a Liga za duševní zdraví. V ČR dosud chyběl ucelený a vědecky podložený program pro veřejnost, který by nabízel vhled do nejčastějších obtíží v duševním zdraví a krizových situacích s ním spojených, proto odborníci připravili kurz První pomoc pro duševní zdraví. Od května je otevřený veřejnosti a klíčový přínos má zejména pro zaměstnance napříč celou firmou, informoval dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí NUDZ Jan Červenka.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou v Evropě duševní onemocnění hlavní příčinou dlouhodobé pracovní neschopnosti až ve 40 procentech případů.
"Podle zjištění organizace Nevypusť duši (2023) zažilo 73 procent zaměstnanců v ČR pracovní stres s negativním dopadem na kvalitu života, přičemž u 27 procent populace tato míra stresu vedla k přímé pracovní neschopnosti. Zásadní je proto systematická podpora well-beingu na pracovišti, která navíc vykazuje vysokou ekonomickou efektivitu," uvedla výzkumnice z NUDZ Monika Dvořáková.
Podle ní na českém trhu dlouhodobě chyběl ucelený, vědecky podložený program pro širokou veřejnost, který by nabízel vhled do nejčastějších obtíží v duševním zdraví a krizových situacích s ním spojených. "Hledali jsme cestu, jak efektivně naučit jedince citlivě otevírat náročná témata a následně nabídnout podanou ruku na cestě k odborné péči," doplnila Dvořáková.
Odborníci pro české prostředí přizpůsobili australský program, který se stal standardem pro vzdělávání v duševním zdraví napříč 51 zeměmi světa a prošlo jím více než osm milionů lidí. "Z mnoha mezinárodních studií jasně vyplývá, že tento program lidem nedává jen teorii, ale hlavně praktické dovednosti. Absolventi se mnohem lépe orientují v tom, jak rozpoznat příznaky duševních potíží, a co je nejdůležitější, cítí se daleko jistější, když mají s někým o těchto citlivých tématech mluvit," uvedla Dvořáková.
Program, o který už projevilo zájem několik firem, podle ní pomáhá bourat předsudky, které se u tématu duševních nemocí stále objevují. Cena programu pro jednoho účastníka je 6490 Kč.