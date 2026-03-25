Projekt na kralupskou sportovní halu má povolení, zbývá zajistit peníze

Projekt na novou kralupskou sportovní halu poblíž krytého bazénu na sídlišti U Cukrovaru získal stavební povolení. Zbývá ještě dokončit prováděcí dokumentaci a zajistit peníze na stavbu. Tendr proto letos město nevypíše, odpověděl na dotaz ČTK starosta Kralup nad Vltavou Libor Lesák (ODS).
Náklady na stavbu haly mají být přibližně 200 milionů korun, přesná částka ale bude jasná po vyhodnocení tendru. Město chce halu postavit, protože současná už nestačí poptávce sportovních klubů.
"Není zajištěno financování stavby ani stavba není schválena v letošním rozpočtu města. Vypsání zakázky v roce 2026 je nereálné," uvedl Lesák. Vedení města už dříve informovalo, že halu chce vybudovat za přispění dotace Národní sportovní agentury.
Ke snížení nákladů na provoz haly mají přispět i plánované fotovoltaické panely, které mají zajistit energetickou soběstačnost.
Novou sportovní halu využijí například basketbalisté, florbalisté nebo volejbalisté, sloužit by ale měla i školám a veřejnosti. Konat se v ní budou i sportovní zápasy, uvnitř má být tribuna pro 300 diváků.