Oznámení o formuli, která přijela na benzinovou čerpací stanici u Dobříše a pokračovala v jízdě po D4, dostala policie loni 7. září.
Po autě pátralo několik hlídek a vrtulník, podařilo se ho zastavit v obci Buk. Jednapadesátiletý řidič se odmítl vyjádřit. Dechová zkouška u něj neprokázala drogy ani alkohol.
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Podle policie muž řídil vozidlo bez registrační značky, neschválené pro provoz na pozemních komunikacích a byl podezřelý i z dalších přestupků kvůli jízdě. Za nejzávažnější mu hrozila pokuta od 4 000 do 10 000 korun, zákaz řízení na šest až 18 měsíců a přidělení šesti trestných bodů.
Středočeský krajský úřad na jaře původní rozhodnutí příbramských úředníků zrušil, shledal v něm nedostatky. Příbramský úřad se tak věcí zabýval znovu, nové rozhodnutí nyní krajský úřad potvrdil.
„Krajský úřad Středočeského kraje jako nadřízený správní orgán v rámci opakovaného odvolacího řízení přezkoumal nové rozhodnutí Městského úřadu Příbram, odvolání obviněného řidiče zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
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Rozhodnutí příbramského Dopravního úřadu o vině řidiče je tak pravomocné a uložený správní trest, včetně zákazu řízení všech motorových vozidel, vykonatelný,“ uvedla Švehlová. Proti tomuto rozhodnutí se podle mluvčí už nelze dále odvolat.
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Závodní auto typu formule jezdilo po D4 na Příbramsku už v minulosti, policie zaznamenala pět takových případů. Jízdu zachytili ostatní motoristé na video, řidiče se většinou nepodařilo vypátrat.
Ke správnímu orgánu se kauza dostala podruhé. V prvním případě identifikaci řidiče znemožnila přilba, úřad proto věc zastavil. Nyní byla situace jiná, policisté zjistili totožnost řidiče při zastavení auta.
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19. srpna 2025