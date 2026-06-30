Prokopská pouť v Příbrami připomene výročí březohorských hasičů a sokolů

Tradiční Prokopská pouť v Příbrami o víkendu připomene 140 let od založení sdružení březohorských dobrovolných hasičů a 130 let od vzniku Tělovýchovné jednoty Sokol Březové Hory. Zatímco nedělní program bude pouťový, sobota by měla patřit hlavně hasičům a sokolům. Hasiči zahájí svůj program už v pátek večer, kdy na Hořejší Oboře předvedou světelnou fontánu, informovala dnes ČTK mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová.
V sobotu začne akce slavnostním pochodem hasičů, který vyjde v 09:00 z náměstí 17. listopadu. Na náměstí J. A. Alise je plánováno slavnostní stužkování, předávání vyznamenání a ukázka zásahu. Před polednem budou moci návštěvníci přihlížet žehnání nového hasičského vozu, odpoledne se ponese ve znamení hudby, tance a ukázek činností hasičů a sokolů.
Neděle začne opět průvodem, takzvanou hornickou parádou, která vyjde z náměstí 17. listopadu. Cílem budou i tentokrát Březové Hory, kde se chystá vysvěcení hornického kříže u dolu Marie. Připravena bude i polní mše před kostelem svatého Prokopa, na kterou odpoledne naváže program v areálu Ševčinského dolu.
Akce omezí dopravu v Příbrami. Cestující na autobusových linkách 503, 508, 505, 509 a 521 musí počítat se zrušením některých zastávek. Prokopská pouť je s městem a Březovými Horami spojena od nepaměti. Tradice oslavy patrona havířů svatého Prokopa byla přerušena po roce 1948, pouť byla obnovena v roce 1990 z podnětu bývalých havířů.