Prostor opraveného nádraží v M. Boleslavi ozdobí točna od umělce Tomáše Džadoně

Prostor hlavního vlakového nádraží v Mladé Boleslavi ozdobí po dokončení nové nádražní budovy železniční točna od umělce Tomáše Džadoně. Návrh vzešel z umělecké soutěže, jejíž porota ho vybrala ze 107 přihlášených autorů a autorských týmů z Česka i zahraničí. Nadační fond Škoda Auto, který je zadavatelem soutěže, o tom dnes informoval v tiskové zprávě.
"Po několikaměsíční práci finalistů a intenzivních diskusích porota jednomyslně rozhodla o vítězství návrhu Točna. Ten pracuje s kruhovou točnou o průměru 8,5 metru, která se pomalu a nepravidelně otáčí. Součástí pohyblivé plochy je lavička, lampa i samotní návštěvníci nádraží. Dílo tak nevytváří klasickou dominantu nebo monument, ale nenápadně proměňuje způsob, jakým lidé prostor vnímají a používají," uvedl nadační fond. Návrh podle něj čerpal inspiraci jak v průmyslovém prostředí města, tak v železniční historii a někdejších nádražních točnách. Předpokládané náklady jsou až tři miliony korun.
Cílem soutěže bylo přinést do prostoru mladoboleslavského nádraží, jenž byl v posledních letech spíše zanedbaným okrajem města, současné umění reagující na genius loci města. Na zadání soutěže spolupracovaly i dvě desítky lidí aktivních v místním kulturním, společenském a pracovním životě. "Jejich odpovědi popsaly město jako místo kontrastů – historické i moderní, průmyslové i přírodní, ekonomicky úspěšné a zároveň hledající vlastní tvář ve veřejném prostoru. Právě na tuto mnohovrstevnatost vítězný návrh reaguje," uvedl fond.
Práce na rekonstrukci mladoboleslavského nádraží začaly loni na jaře. Výstavbě moderní nádražní budovy předcházela demolice starého objektu. Jde o investici za 157 milionů korun, podle dřívějších informací Správy železnic by mělo být hotovo letos v listopadu. Další úpravy prostoru u nádraží chystá i město Mladá Boleslav.