Dodavatel má být společnost Enviromental Building a práce započnou koncem roku.
Nové protipovodňové zábrany naváží na již vybudovaný úsek na Výtoni, kde je v současnosti provedeno mobilní hrazení o délce 47 metrů. Severní část nového úseku bude dlouhá přibližně 125 metrů, jižní pak asi 325 metrů.
Investice za 190 milionů. Praha dokončila protipovodňový uzávěr trojského kanálu
Účelem stavby je nahradit dosud používané pytle s pískem klasickým mobilním hrazením s hliníkovými panely, čímž se zefektivní a urychlí protipovodňová ochrana tohoto úseku Rašínova nábřeží.
Realizace stavby je podle radního Michala Hrozy plánována na přelomu letošního a příštího roku a dokončena by měla být během čtyř měsíců. „Takže budeme mít zase o něco kvalitnější obranu Prahy proti nějaké povodni, která nás může čekat,“ uvedl radní.
Praha nedávno dokončila i další opatření právě proti povodním – hlavním městem vlastněná Pražská vodohospodářská společnost dokončila stavbu protipovodňového uzávěru trojského kanálu, která vyšla na 190 milionů korun bez DPH.
