U proutěného betlému v Neratovicích na Mělnicku letos přibudou tři králové. Betlém, který postupně vznikl podle výtvarných návrhů scénografa Miroslava Krále, město rozsvítí v parku před společenským domem v pátek. Betlém tvoří stáj s Pannou Marií, Josefem a Ježíškem, volek s oslíkem, pastýři, ovce, klečící darovnice, kometa a více než 5,5 metru vysoký anděl, informoval dnes ČTK Král.
Betlém z proutí je součástí neratovického adventu deset let. "Jednotlivé figury jsou výtvarně pojednány s využitím zlacení a celý betlém je slavnostně nasvícen a ozvučen," uvedl Král. Košíkářské práce udělala Zuzana Tilajcsiková, modelářské, konstrukční a cizelérské práce zajistil Martin Novák z kladenského divadla.
Slavnostní rozsvícení betléma začne v pátek 17:30. Vystoupí na něm Kostelní pěvecký sbor pod vedením Daniely Vrbové a členové 1. neratovické divadelní společnosti. Betlému požehná Peter Kováč z neratovické farnosti.
Společenský dům na 17. prosince nachystal další adventní akci, a to slavnostní koncertní provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. V první části večera zazní tradiční české koledy a pastorely, následovat bude Česká mše vánoční. Jako sólisté vystoupí Lucie Hájková, Kateřina Jalovcová a Jiří Hájek, všichni tři působí v Národním divadle. Čtvrtým sólistou bude člen Pražského filharmonického sboru Martin Slavík. Spoluúčinkovat budou Pěvecký sbor ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova a Gymnázia Františka Palackého pod vedením Lukáše Fogla. Biblické citace a ukázky z vánoční literatury přednesou herci Magdalena Borová a Vladislav Beneš.