Provoz na D1 na Benešovsku komplikuje nehoda čtyř kamionů, jeden zraněný

Provoz na dálnici D1 na Benešovsku dnes dopoledne komplikuje nehoda čtyř kamionů. Jeden člověk utrpěl zranění. Dálnice je ve směru na Prahu průjezdná jedním jízdním pruhem, před místem havárie se tvoří kolony, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.
Nehoda byla hlášena před 8:00 za sjezdem na Vlašim, zasahovala u ní profesionální jednotka ze Zruče nad Sázavou a dobrovolná z Trhového Štěpánova. Hasiči pomohli záchranářům vyprostit z kamionu zraněného člověka a zachytili unikající provozní kapaliny. "Provedli jsme protipožární opatření, odpojili jsme autobaterie," dodal Sýkora.