Provoz na D1 na Benešovsku zkomplikovala nehoda čtyř kamionů, jeden zraněný

Provoz na dálnici D1 na Benešovsku dnes ráno a dopoledne zkomplikovala nehoda čtyř kamionů. Jeden člověk utrpěl lehké zranění. Dálnice byla ve směru na Prahu téměř čtyři hodiny průjezdná pouze jedním jízdním pruhem, před místem havárie se tvořily kolony. ČTK to řekli mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová a krajských hasičů Jan Sýkora.
Nehoda byla hlášena před 7:45 na 48. kilometru ve směru na Prahu, zasahovala u ní profesionální jednotka hasičů ze Zruče nad Sázavou a dobrovolná z Trhového Štěpánova. "Byla to nehoda s jedním lehkým zraněním. Po celou dobu bylo místo průjezdné jedním jízdním pruhem," uvedla Schneeweissová.
Hasiči pomohli záchranářům vyprostit z kamionu zraněného člověka a zachytili unikající provozní kapaliny. "Provedli jsme protipožární opatření, odpojili jsme autobaterie," řekl Sýkora. Tři nákladní auta byla schopná odjet po vlastní ose, čtvrté muselo být odtaženo. Před 11:30 se podařilo plně obnovit provoz.
Příčinu a okolnosti nehody policisté vyšetřují. Nikdo z řidičů podle dechové zkoušky nepil před jízdou alkohol, dodala Schneeweissová.