Provoz na D11 na 13. km zkomplikovala nehoda nákladního auta a dodávky

Provoz na dálnici D11 u Mochova v Praze-východ dnes dopoledne zkomplikovala nehoda nákladního auta a dodávky. Směr na Hradec Králové mezi Jirny a Břístvím byl dočasně uzavřený, před místem nehody se vytvořila kolona. Nehoda se obešla bez vážných zranění, jeden člověk si stěžoval na nevolnost, vyplynulo z informací policie, Ředitelství silnic a dálnic a záchranné služby.
Nehoda byla hlášena kolem 10:00 na 13. kilometru ve směru na Hradec Králové. Policie na síti X uvedla, že u nehody zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému. Mluvčí krajské záchranné služby Monika Nováková ČTK řekla, že na místě je jeden pacient s nevolností. Zhruba po čtvrthodině byl provoz na dálnici obnoven.