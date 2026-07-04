Provoz na D5 zkomplikovala nehoda dodávky a odtahové služby, jedno zranění

Autor: ČTK
  9:49aktualizováno  9:49
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Provoz na dálnici D5 mezi Žebrákem a Bavoryní na Berounsku zkomplikovala dnes ráno nehoda dodávky a auta odtahové služby. Jeden člověk utrpěl zranění, řekla ČTK policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Dálnice byla ve směru na Prahu téměř hodinu a půl zcela neprůjezdná. Poté se podařilo zprovoznit odstavný pruh a po dalších dvou hodinách byla D5 opět plně průjezdná, vyplynulo z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Nehoda byla hlášena po 06:00 na 30. kilometru ve směru na Prahu. "Jednalo se o střet dodávkového vozidla a vozidla odtahové služby," uvedla Suchánková.

Kromě policie u nehody zasahovali i záchranáři. "Ošetřili jsme jednoho pacienta s poraněním hlavy, vezli jsme ho po ošetření do nemocnice v Hořovicích," řekla ČTK mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.

Kolem 07:30 začala auta místem nehody projíždět odstavným pruhem. Před 09:30 později se podařilo následky nehody zcela odstranit a dálnice byla plně průjezdná.

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