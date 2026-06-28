Provoz na dálnici D10 u M. Boleslavi omezila havárie motocyklu; dva zranění

Dálnice D10 na 44. kilometru u Mladé Boleslavi ve směru na Turnov byla dnes dopoledne krátce uzavřená kvůli přistávání záchranářského vrtulníku po havárii motocyklu. Zranění utrpěli řidič a spolujezdkyně. Krátce po 11:00 byl obnoven provoz jedním pruhem. Vyplývá to z informací policie a záchranné služby.
Nehoda byla oznámena po 10:00. "Došlo k havárii motocyklu do svodidel, dálnici jsme uzavřeli kvůli přistávání vrtulníku," řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová.
"Muže se středně těžkým zraněním jsme předali letecké záchranné službě, která ho veze do liberecké nemocnice, ženu s lehčím zraněním k dovyšetření na urgentní příjem do Mladé Boleslavi," řekl ČTK mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant