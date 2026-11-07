Provoz na I/3 u Benešova zastavila nehoda tří aut, jeden člověk se zranil

Provoz na hlavním silničním tahu z Prahy na Tábor dnes kolem poledne zastavila u Benešova nehoda dvou osobních a jednoho nákladního auta. Jeden člověk utrpěl lehké zranění, řekla ČTK policejní mluvčí Kateřina Sejková.
Nehoda na silnici I/3 se stala před 12:00. "Je to tam uzavřené, auta jsou různě po silnici a nákladní auto zasahuje do příkopu," uvedla mluvčí. Příčinu a okolnosti policisté vyšetřují. Dechové zkoušky na alkohol byly negativní, pouze řidič nákladního auta odmítl test na návykové látky, dodala Sejková.